Cosa accadrà quando finiranno i remake di Resident Evil? Capcom ha già un piano

Jun Takeuchi, veterano di Capcom, ha parlato dei piani della compagnia per Resident Evil e ha confermato che la società di Osaka ha in mente cosa fare quando i capitoli di Resident Evil a partire dai quali realizzare i remake finiranno.
Le informazioni arrivano da un numero speciale di una rivista giapponese dedicato al trentesimo anniversario della serie.
Il commento di Capcom
"L'attuale serie di Resident Evil viene sviluppata lungo due binari paralleli", ha dichiarato Takeuchi, come segnalato tramite l'account Twitter RENews_X.
"Un giorno la serie dei remake raggiungerà i titoli più recenti, e stiamo già pensando a cosa faremo quando accadrà", ha proseguito. "In realtà, ci stiamo preparando gradualmente a questo momento fin dai tempi di Resident Evil Village. La comparsa di nomi come Umbrella e Spencer, così come il ritorno di Raccoon City in Requiem, sono anch'essi in preparazione di un 'crossover'."
"All'inizio avevamo incluso questi elementi pensando che fossero semplice fan service, ma gli utenti ne sono rimasti molto più entusiasti di quanto potessimo immaginare, arrivando persino ad analizzare le riflessioni che il team di sviluppo aveva tenuto per sé. Pertanto, come serie, abbiamo deciso di rispondere alle aspettative dei giocatori e abbiamo spinto ulteriormente questa impostazione in Village e Requiem."
Sappiamo poi che il film di Resident Evil ha moltiplicato le vendite dei videogiochi: aiuterà anche i prossimi capitoli?