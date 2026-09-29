Resident Evil, gli easter egg di Cregger: i riferimenti ai giochi nascosti nel film

Se pensi a Resident Evil, pensi a Chris, a Jill Valentine. A Leon Kennedy. Soprattutto dopo l'ultimo capitolo firmato Capcom, penso molto a Leon Kennedy. E al suo simpatico modo di forzare gli armadietti. E invece Zach Cregger ha pensato di inserire, nella sua pellicola un po' reboot un po' autoriale, un personaggio che nei giochi avremmo trovato morto nel corridoio. Magari con uno zombie attaccato con la mandibola all'emisfero destro del suo cervello.

Bryan è uno sfigatissimo corriere medico qualunque, interpretato da Austin Abrams, che di Raccoon City non sa niente e per gran parte del film continuerà a non saperne niente, con una buona dose di paranoie (da ringraziare anche la sua comprensiva e per niente morbosa fidanzata) e di (disperato) umorismo farcito da un piacevole linguaggio oxfordiano. Bryan è uno che si è trovato nel momento sbagliato con la persona sbagliata, poi ha trovato un fucile, un cane mordace e una notte da incubo. Bryan, insomma, è realmente, profondamente, umanamente uno di noi.

La decisione di Zach Cregger di toglierci i bicipiti di Leon e il vestito rosso di Ada ha il suo senso: al nostro amato regista di Weapons e Barbarian non interessava portare nomi, volti, costumi, grammatica nota trita e ritrita del franchise, non interessava un videogioco al cinema, ha portato un videogiocatore dentro un film. Il risultato è infatti una storia, quella di Bryan, autosufficiente, comprensibile anche a chi Resident Evil l'ha solo sentito nominare.

E poi dietro un secondo film, nascosto dentro oggetti di scena, inquadrature e mostri scelti con una precisione da collezionista, che parla solo a chi quei giochi li ha consumati per intero. È lì che il regista racconta il proprio rapporto con la saga. Gli easter egg, in questo film, non sono pochi, non sono banali e non sono scontati. Sono la prova che si può fare un film "di" Resident Evil e non "su" Resident Evil, con pochi ma importanti collegamenti, anche senza la serietà e la bella presenza di Milla Jovovich. Bastava essere più attinenti all'anima corrotta, virulenta e deforme della saga. E una macchina da scrivere.

Data la natura dell'articolo, ci saranno ovviamente spoiler, siete avvisati.