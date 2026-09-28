Star Wars: Episode X avrebbe trovato il suo regista: è il primo film della nuova trilogia

Jon Watts sarebbe stato scelto per dirigere Star Wars: Episode X , il film destinato ad aprire quella che viene indicata come la prossima trilogia della cosiddetta Skywalker Saga . La notizia, riportata da Variety, non è stata ancora confermata ufficialmente da Lucasfilm o Disney, quindi va ancora presa come una voce di corridoio.

Il regista di Spider-Man

Watts è noto soprattutto per aver diretto i primi tre film della saga di Spider-Man con Tom Holland, Homecoming, Far From Home e No Way Home. Il regista ha inoltre co-creato Star Wars: Skeleton Crew, serie televisiva distribuita su Disney+.

Watts ha già lavorato sulla saga Star Wars con Skeleton Krew

Il nuovo progetto dovrebbe essere il primo capitolo di una trilogia sceneggiata da Simon Kinberg, autore di diverse pellicole della saga X-Men. Kinberg era stato indicato nel 2024 come sceneggiatore della nuova trilogia, ma i dettagli sulla storia rimangono ancora limitati. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Daisy Ridley potrebbe tornare nei panni di Rey, che avrebbe un ruolo centrale nella nuova storia.

Episode X andrebbe così ad aggiungersi alle tre trilogie già realizzate nell'ambito della Skywalker Saga: quella originale composta da Una nuova speranza, L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi; la trilogia prequel con La minaccia fantasma, L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith; e infine quella sequel, formata da Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker.

Dopo l'uscita de L'ascesa di Skywalker nel 2019, la produzione cinematografica di Star Wars ha rallentato sensibilmente, concentrandosi soprattutto sulle serie TV. Il ritorno della saga al cinema è avvenuto soltanto nell'estate 2026 con The Mandalorian and Grogu, mentre per il maggio 2027 è previsto Starfighter, film con Ryan Gosling ambientato nell'universo di Star Wars e destinato ad arrivare nelle sale in concomitanza con il 50° anniversario di Una nuova speranza.