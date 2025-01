Gli showrunner Jon Watts e Christopher Ford hanno avuto un'intuizione geniale: scollegare Skeleton Crew da praticamente ogni storia conosciuta al cinema o in TV per reinterpretare L'isola del tesoro di Stevenson in salsa Star Wars . Tra pirati, pianeti sconosciuti, bottini e misteri, la stagione si è conclusa con un finale avvincente, ma frettoloso e ora possiamo tirare le somme sulla stagione. Abbiamo ridotto gli spoiler ma siate cauti se ancora non avete guardato la serie su Disney Plus!

Possiamo dire che Skeleton Crew è stato un piccolo miracolo? È stata la serie che ci ha fatto riscoprire Star Wars. Lo ha fatto riscoprire a noi spettatori che, tra un riferimento incrociato e l'altro, eravamo rimasti intrappolati in un immaginario labirintico senza uscita, e l'ha fatto riscoprire a Lucasarts che, pensando sempre di compiacere i fan e tirare su qualche soldo in più, sembrava aver perso di vista ciò che davvero significa Star Wars: divertimento, meraviglia e stupore . E quale prospettiva migliore di quella di un bambino poteva riuscire a ritrovarli?

Non si vive di solo Andor

La serie rivelazione del 2022, che fa da prequel agli eventi di Rogue One, è ancora in cima all'Olimpo di Star Wars e da lì nessuno la smuove: Andor resta una produzione stellare sotto praticamente ogni punto di vista, una serie TV che racconta il lato più umano di Star Wars. È ironico pensare che Skeleton Crew faccia la stessa identica cosa, ma dal versante completamente opposto dello spettro: mentre Andor è una serie cupa, violenta e adulta, Skeleton Crew fin dall'inizio si è proposta come una goliardica avventura incentrata sulla crescita di quattro ragazzini che scoprono la galassia e, affrontando i problemi che li rendono così diversi ma anche così simili, crescono e diventano più maturi.

Il cast e SM-33 in una scena del primo episodio

Watts e Ford si sono ispirati così dichiaratamente alle grandi avventure degli anni '80 da mettere a un leggendario pirata dello spazio il nome rovesciato di (Richard) Donner, regista dell'iconico I Goonies, ma nella serie TV targata Lucasfilm c'è spazio anche per le influenze di Explorers, Navigator, Giochi stellari, E.T. e molte altre pellicole che hanno fatto sognare gli spettatori con qualche annetto di troppo sulle spalle. Quella di Skeleton Crew è una visione della galassia incantata nel più vero senso del termine, contraria a quella totalmente disincantata del suddetto Andor ma anche del più recente The Acolyte, che esplorava i lati oscuri - è proprio il caso di dirlo - dei Jedi all'epoca dell'Alta Repubblica.

In Skeleton Crew, infatti, i Jedi sono già morti da un pezzo, ma Wim e i suoi amici, che provengono dal mondo isolato di At Attin, non possono saperlo. Sono appena adolescenti, sperduti in una galassia che non conoscono e non capiscono, essendo del tutto all'oscuro della sanguinosa guerra tra la Ribellione e l'Impero che si è conclusa con la disfatta di quest'ultimo. Ciò rende Skeleton Crew un impensabile punto d'inizio per chiunque conosca poco Star Wars e si stia avvicinando per la prima volta: gli showrunner sono riusciti a riempire ogni episodio di riferimenti e omaggi che saltano agli occhi degli spettatori più navigati, ma che non sono minimamente necessari a comprendere la trama contenuta di quella che la pubblicità stessa definisce "un'avventura di Star Wars".

In questo senso, il successo di Skeleton Crew sta anche e soprattutto nella sua capacità di reggersi sulle proprie gambe senza doversi appoggiare a comparse, baby Yoda o moti di nostalgia. Pur appartenendo al cosiddetto Mandoverse di Dave Filoni, la nuova serie TV si è ben guardata da strizzare l'occhio a The Mandalorian, Ahsoka o The Book of Boba Fett: non c'è stato nessun Grogu, Carson Teva o Zeb Orellios in CGI ad attirare l'attenzione del fan di Star Wars perché, semplicemente, non ne ha avuto bisogno. I quattro protagonisti, presenti in ogni episodio, hanno fatto tutto da soli: piccoli ma grandi attori - in particolare la Fern di Ryan Kiera Armstrong, anche se il Wim di Ravi Cabot-Conyers si è difeso benissimo - che ci hanno conquistato subito, credibili nelle loro divergenze da bambini che un attimo prima litigano, quello dopo giocano e non si vergognano di avere paura pur cercando di essere coraggiosi.

Wim, il sognatore del gruppo, ruba spesso la scena perché rappresenta il fan di Star Wars col pensiero alle spade laser e all'avventura, ma Watts e Ford sono riusciti a scrivere credibilmente anche il nuovo idolo delle folle Neel senza farlo apparire troppo stucchevole neppure nei suoi momenti clou. Tra gli otto episodi, però, spicca quello scritto da Myung Joh Wesner: un apparente episodio di transizione che tuttavia riesce a trattare con meravigliosa delicatezza il tema dell'abilismo attraverso il personaggio di KB, approfondendo peraltro le dinamiche dei mod, i meno conosciuti "cyborg" di Star Wars.

Kh'ymm è uno dei tanti personaggi che fanno la loro prima comparsa in Skeleton Crew

Skeleton Crew riesce a rispettare meravigliosamente un equilibrio tutto suo, stabilito nei primi episodi mentre costruisce i personaggi e il mistero del loro pianeta d'origine: una sottotrama che tiene botta per tutta la serie, sollevando tanti quesiti che neppure il finale risolve completamente. Ma la ricerca del tesoro di Tak Rennod, l'enigmatica identità del pianeta At Attin e i motivi dietro il suo isolamento sono le cornici di un'avventura che si conclude con un episodio esplosivo in cui basta un unico inseguimento a evidenziare la superiorità di Skeleton Crew rispetto a The Book of Boba Fett, in cui sembrava più importante omaggiare l'Universo Espanso di Star Wars che raccontare una storia che non sembrasse un brutto episodio dei Power Rangers.