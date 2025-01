Cameron presente le nuove tribù di Avatar: Fire and Ash e svela chi è il nuovo cattivo

Le parole di Cameron su Avatar: Fire and Ash

Il terzo capitolo del fantasy spaziale di Cameron ci porterà in nuove regioni della luna Pandora, presentandoci i primi grandi antagonisti non umani, il Clan Ash. Il loro capo è interpretato da Oona Chaplin, nota soprattutto per aver interpretato Talisa Stark in Il Trono di Spade. Cameron ha dichiarato che l'interpretazione di Chaplin "è così notevole che non ho capito quanto sia notevole la sua interpretazione finché non abbiamo recuperato l'animazione di Wētā [ndr, strumento di lavoro per effetti speciali]. È un nemico, un personaggio che sarà avversario dei protagonisti, ma [Chaplin] la fa sentire così reale e viva".

Oona Chaplin nei panni di Talisa Stark in Il Trono di Spade

"Varang è il leader di un popolo che ha attraversato un'incredibile avversità. È indurita da questo", ha spiegato Cameron. "Farebbe qualsiasi cosa per loro, anche cose che noi considereremmo malvagie. Una cosa che volevamo fare in questo film è non dividere tutto in bianco e nero. Stiamo cercando di evolvere oltre il paradigma 'tutti gli umani sono cattivi, tutti i Na'vi sono buoni'".

I Wind Traders si aggirano invece per Pandora con l'aiuto di enormi creature volanti, che ricordano un po' delle mongolfiere. Di loro Cameron ha detto: "Sono commercianti nomadi, equivalenti alle carovane di cammelli della Via delle Spezie nel Medioevo. E sono divertenti. Come tutti i Na'vi, vivono in simbiosi con le loro creature. Se avete un po' di sangue nautico nelle vene, vorrete essere sulla [loro] nave".

Avatar: Fire and Ash arriverà nelle sale nel dicembre 2025. Segnaliamo anche che Cameron ha cambiato idea, non vuole smettere di dirigere Avatar: dovrete investirlo con un autobus.