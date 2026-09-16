Spider-Man: Brand New Day batte Star Wars, è il film che ha incassato di più negli USA

Spider-Man: Brand New Day è il film che ha incassato di più al cinema nella storia degli Stati Uniti: un risultato straordinario per la pellicola diretta da Destin Daniel Cretton, ottenuto in meno di due mesi di proiezioni.
L'ultima avventura dell'Arrampicamuri interpretato da Tom Holland ha superato i 936,66 milioni di dollari totalizzati da Star Wars: Il Risveglio della Forza nel 2015, stabilendo un nuovo record dopo più di dieci anni.
Brand New Day è dunque riuscito a fare meglio di Spider-Man: No Way Home, che ha tentato l'impresa nel 2021 ma si è fermato a quota 804,79 milioni di dollari negli Stati Uniti.
A fronte di risultati simili, non sorprende che la saga prodotta da Sony abbia confermato Cretton alla regia anche per il prossimo capitolo, di cui tuttavia non si sa ancora nulla.
Fra celebrazioni e congratulazioni
Il primo film sull'Uomo Ragno a incassare due miliardi di dollari, Spider-Man: Brand New Day è dunque entrato nella storia del cinema e Sony non ha perso l'occasione per celebrare questo incredibile traguardo, ringraziando i fan per aver contribuito.
Come da tradizione, gli sconfitti hanno concesso l'onore delle armi: "Impressionante. Molto Impressionante", si legge in un post pubblicato dal profilo ufficiale di Star Wars.
"Da una galassia lontana lontana, tutti in Lucasfilm inviano enormi congratulazioni a Destin, Tom, Sony Pictures, Marvel Studios e l'intero team dietro Spider-Man: Brand New Day per aver stabilito un nuovo record di incassi e per aver strappato la corona a Star Wars: Il Risveglio della Forza."