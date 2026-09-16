Spider-Man: Brand New Day batte Star Wars, è il film che ha incassato di più negli USA

Spider-Man: Brand New Day è il film che ha incassato di più al cinema nella storia degli Stati Uniti: un risultato straordinario per la pellicola diretta da Destin Daniel Cretton, ottenuto in meno di due mesi di proiezioni.

L'ultima avventura dell'Arrampicamuri interpretato da Tom Holland ha superato i 936,66 milioni di dollari totalizzati da Star Wars: Il Risveglio della Forza nel 2015, stabilendo un nuovo record dopo più di dieci anni.

Brand New Day è dunque riuscito a fare meglio di Spider-Man: No Way Home, che ha tentato l'impresa nel 2021 ma si è fermato a quota 804,79 milioni di dollari negli Stati Uniti.

A fronte di risultati simili, non sorprende che la saga prodotta da Sony abbia confermato Cretton alla regia anche per il prossimo capitolo, di cui tuttavia non si sa ancora nulla.