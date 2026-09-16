Nintendo raccomanda di effettuare l'update di Switch 1: scoperta una vulnerabilità importante

Dopo la scoperta di un'importante vulnerabilità, Nintendo raccomanda a tutti gli utenti di eseguire l'aggiornamento firmware di Switch 1, già messo a disposizione la settimana scorsa, perché corregge questa falla di sicurezza.

L'aggiornamento di Nintendo Switch è arrivato praticamente in contemporanea con l'update di Nintendo Switch 2 il 10 settembre, e porta il software di sistema della console alla versione 23.0.0, aggiustando diversi aspetti e correggendo anche un problema piuttosto grave i cui dettagli sono emersi in questi giorni.

Probabilmente gran parte degli utenti avranno comunque già eseguito l'aggiornamento, considerando che è disponibile da quasi una settimana, ma nel caso non l'abbiate ancora fatto, sappiate che si tratta di un update importante, al di là di eventuali incrementi di "stabilità".