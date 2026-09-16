Nintendo raccomanda di effettuare l'update di Switch 1: scoperta una vulnerabilità importante

Dopo la scoperta di un'importante vulnerabilità, Nintendo raccomanda a tutti gli utenti di eseguire l'aggiornamento firmware di Switch 1, già messo a disposizione la settimana scorsa, perché corregge questa falla di sicurezza.
L'aggiornamento di Nintendo Switch è arrivato praticamente in contemporanea con l'update di Nintendo Switch 2 il 10 settembre, e porta il software di sistema della console alla versione 23.0.0, aggiustando diversi aspetti e correggendo anche un problema piuttosto grave i cui dettagli sono emersi in questi giorni.
Probabilmente gran parte degli utenti avranno comunque già eseguito l'aggiornamento, considerando che è disponibile da quasi una settimana, ma nel caso non l'abbiate ancora fatto, sappiate che si tratta di un update importante, al di là di eventuali incrementi di "stabilità".
Un problema con i codici QR
Come riferito da varie fonti, l'aggiornamento di sistema corregge una vulnerabilità scoperta e legata alla funzione "invia a smartphone", che consente di generare un QR code che, scansionato con uno smartphone, permette la trasmissione di screenshot, registrazioni e dati.
A quanto pare, se qualcun altro scansiona il codice QR prima dell'utente proprietario, diventa possibile collegare un altro dispositivo a Switch e sfruttare la connessione per eseguire codice non autorizzato sulla console o rubare le informazioni memorizzate su questa.
Questo mette a rischio i dati dell'account memorizzati su Nintendo Switch, cosa che dovrebbe spingere chiunque ad effettuare quanto prima l'aggiornamento di sistema 23.0.0 per chiudere questa falla.
La vulnerabilità in questione non riguarda Nintendo Switch 2, a quanto pare. La questione è registrata come CVE-2026-82079, "una vulnerabilità di overflow del buffer di tipo stock" che consente agli aggressori, purché si trovino nel raggio d'azione della rete wireless, di eseguire codice.
Lo stesso problema affligge peraltro anche Mario Kart Live: Home Circuit, il set di giocattoli che sfrutta anch'esso il sistema con codice QR da inviare allo smartphone e che può essere abusato alla stessa maniera.