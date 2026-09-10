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Nintendo Switch 2 si aggiorna e ora il VRR è disponibile anche in modalità TV

Nintendo ha aggiornato Switch 2 alla versione 23.0.0 e ha introdotto varie novità, compresa la possibilità di utilizzare il VRR in modalità TV.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/09/2026
Switch 2

Nintendo Switch 2 è stato aggiornato alla versione 23.0.0. L'update introduce svariate novità, ma quella più rumorosa è la possibilità di usare il VRR anche in modalità TV e non solo in modalità portatile.

Vediamo la lista delle novità ufficiali.

I dettagli dell'aggiornamento 23.0.0 di Nintendo Switch 2

Ecco la lista delle novità:

  • La lista delle chat a cui si può partecipare adesso indica quelle a cui ci si è uniti in precedenza.
  • Quando si avvia una nuova chat, è ora possibile entrare senza invitare amici.
  • Al menu che compare quando si preme il pulsante C durante una chat è stata aggiunta un'opzione per modificare le dimensioni dello schermo.
  • È stata aggiunta un'opzione alle impostazioni in Schede di gioco virtuali nel menu HOME. (Tra le altre cose, qui è possibile controllare e modificare quali console possono usare le schede di gioco virtuali.)
  • È stato aggiunto il supporto per il VRR (frequenza di aggiornamento variabile) in modalità TV: se il software e la TV lo consentono, l'uscita video raggiunge una frequenza di aggiornamento corrispondente alle prestazioni del gioco.
  • Sono state aggiunte le impostazioni per il VRR nel menù "Schermo" in "Impostazioni di sistema"
  • È stata aggiunta la possibilità di eseguire un trasferimento di sistema da una console Nintendo Switch 2 a un'altra console Nintendo Switch 2.
  • È stato aggiunto Trasferimento di sistema su Nintendo Switch 2 in Impostazioni di sistema > Sistema.
  • È stato aggiunto il portoghese (Brasile) alle lingue disponibili per la sintesi vocale e per la conversione voce ⇔ testo di GameChat.
  • È stata aggiunta l'opzione per salvare le impostazioni separatamente per ogni TV collegata.
  • "Informazioni sull'uscita della base" è stato rinominato "Informazioni sull'uscita video" e include ora i dettagli sulle uscite TV collegate.
  • È stata aggiunta una funzione che consente di creare un codice QR per un Mii in modo da condividerlo con altri utenti.
  • Quando si imposta il volume di Suono fine modalità riposo console (TV), ora il suono viene riprodotto immediatamente per permettere di verificare il livello del volume.
  • È stata aggiunta la possibilità di abilitare o disabilitare "Potenziamento modalità portatile" in Impostazioni rapide.
  • Quando si avvia il software, se la scheda di gioco virtuale non può essere rimossa dall'altra console perché spenta o comunque non connessa a Internet, viene visualizzata la richiesta di procedere all'avvio attraverso una licenza online. (Solo l'utente che ha acquistato il software può giocare usando la licenza online.)
  • Adesso viene riprodotta musica di sottofondo quando si crea o modifica un Mii: si può cambiare o interrompere la musica da Impostazioni musica nell'angolo in alto dello schermo.
  • Ora si possono usare altri controller in Potenziamento modalità portatile mentre i controller Joy-Con 2 sono collegati fisicamente alla console.
  • L'attività di gioco, visualizzabile in Profilo nella tua pagina utente, ora combina il tempo di gioco dedicato a un dato software su più console: i tempi di gioco combinati verranno visualizzati in ordine, a partire dal software usato dopo l'aggiornamento.
  • Sono stati apportati miglioramenti generali alla stabilità del sistema per migliorare l'esperienza degli utenti.

Il VRR è la tecnologia che permette a uno schermo di adeguare la velocità di riproduzione dei fotogrammi a quella proveniente dalla scheda grafica. Ovviamente è necessario un televisore che supporti tale tecnologia per poterla utilizzare. Il vantaggio del VRR è l'eliminazione degli artefatti visivi nel momento in cui il framerate non è stabile e nel fornire quindi un'esperienza più fluida e omogenea al giocatore.

Nintendo Switch 2 dovrebbe eseguire il download dell'aggiornamento in modo automatico, ma è possibile attivarlo anche manualmente tramite le impostazioni di sistema. Per utilizzare le funzionalità online della console, come accedere al Nintendo eShop, è necessario aggiornare la console all'ultima versione.

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Ricordiamo infine che Nintendo Switch 2 e il Pro Controller di The Legend of Zelda: Ocarina of Time sono già esauriti.

#Nintendo
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