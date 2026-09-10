Nintendo Switch 2 si aggiorna e ora il VRR è disponibile anche in modalità TV

Nintendo Switch 2 è stato aggiornato alla versione 23.0.0. L'update introduce svariate novità, ma quella più rumorosa è la possibilità di usare il VRR anche in modalità TV e non solo in modalità portatile.

I dettagli dell'aggiornamento 23.0.0 di Nintendo Switch 2

Ecco la lista delle novità:

La lista delle chat a cui si può partecipare adesso indica quelle a cui ci si è uniti in precedenza.

Quando si avvia una nuova chat, è ora possibile entrare senza invitare amici.

Al menu che compare quando si preme il pulsante C durante una chat è stata aggiunta un'opzione per modificare le dimensioni dello schermo.

È stata aggiunta un'opzione alle impostazioni in Schede di gioco virtuali nel menu HOME. (Tra le altre cose, qui è possibile controllare e modificare quali console possono usare le schede di gioco virtuali.)

È stato aggiunto il supporto per il VRR (frequenza di aggiornamento variabile) in modalità TV: se il software e la TV lo consentono, l'uscita video raggiunge una frequenza di aggiornamento corrispondente alle prestazioni del gioco.

Sono state aggiunte le impostazioni per il VRR nel menù "Schermo" in "Impostazioni di sistema"

È stata aggiunta la possibilità di eseguire un trasferimento di sistema da una console Nintendo Switch 2 a un'altra console Nintendo Switch 2.

È stato aggiunto Trasferimento di sistema su Nintendo Switch 2 in Impostazioni di sistema > Sistema.

È stato aggiunto il portoghese (Brasile) alle lingue disponibili per la sintesi vocale e per la conversione voce ⇔ testo di GameChat.

È stata aggiunta l'opzione per salvare le impostazioni separatamente per ogni TV collegata.

"Informazioni sull'uscita della base" è stato rinominato "Informazioni sull'uscita video" e include ora i dettagli sulle uscite TV collegate.

È stata aggiunta una funzione che consente di creare un codice QR per un Mii in modo da condividerlo con altri utenti.

Quando si imposta il volume di Suono fine modalità riposo console (TV), ora il suono viene riprodotto immediatamente per permettere di verificare il livello del volume.

È stata aggiunta la possibilità di abilitare o disabilitare "Potenziamento modalità portatile" in Impostazioni rapide.

Quando si avvia il software, se la scheda di gioco virtuale non può essere rimossa dall'altra console perché spenta o comunque non connessa a Internet, viene visualizzata la richiesta di procedere all'avvio attraverso una licenza online. (Solo l'utente che ha acquistato il software può giocare usando la licenza online.)

Adesso viene riprodotta musica di sottofondo quando si crea o modifica un Mii: si può cambiare o interrompere la musica da Impostazioni musica nell'angolo in alto dello schermo.

Ora si possono usare altri controller in Potenziamento modalità portatile mentre i controller Joy-Con 2 sono collegati fisicamente alla console.

L'attività di gioco, visualizzabile in Profilo nella tua pagina utente, ora combina il tempo di gioco dedicato a un dato software su più console: i tempi di gioco combinati verranno visualizzati in ordine, a partire dal software usato dopo l'aggiornamento.

Sono stati apportati miglioramenti generali alla stabilità del sistema per migliorare l'esperienza degli utenti.

Il VRR è la tecnologia che permette a uno schermo di adeguare la velocità di riproduzione dei fotogrammi a quella proveniente dalla scheda grafica. Ovviamente è necessario un televisore che supporti tale tecnologia per poterla utilizzare. Il vantaggio del VRR è l'eliminazione degli artefatti visivi nel momento in cui il framerate non è stabile e nel fornire quindi un'esperienza più fluida e omogenea al giocatore.

Nintendo Switch 2 dovrebbe eseguire il download dell'aggiornamento in modo automatico, ma è possibile attivarlo anche manualmente tramite le impostazioni di sistema. Per utilizzare le funzionalità online della console, come accedere al Nintendo eShop, è necessario aggiornare la console all'ultima versione.

Ricordiamo infine che Nintendo Switch 2 e il Pro Controller di The Legend of Zelda: Ocarina of Time sono già esauriti.