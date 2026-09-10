Nintendo Switch 2 si aggiorna e ora il VRR è disponibile anche in modalità TV

Nintendo Switch 2 è stato aggiornato alla versione 23.0.0. L'update introduce svariate novità, ma quella più rumorosa è la possibilità di usare il VRR anche in modalità TV e non solo in modalità portatile.
Vediamo la lista delle novità ufficiali.
I dettagli dell'aggiornamento 23.0.0 di Nintendo Switch 2
Ecco la lista delle novità:
- La lista delle chat a cui si può partecipare adesso indica quelle a cui ci si è uniti in precedenza.
- Quando si avvia una nuova chat, è ora possibile entrare senza invitare amici.
- Al menu che compare quando si preme il pulsante C durante una chat è stata aggiunta un'opzione per modificare le dimensioni dello schermo.
- È stata aggiunta un'opzione alle impostazioni in Schede di gioco virtuali nel menu HOME. (Tra le altre cose, qui è possibile controllare e modificare quali console possono usare le schede di gioco virtuali.)
- È stato aggiunto il supporto per il VRR (frequenza di aggiornamento variabile) in modalità TV: se il software e la TV lo consentono, l'uscita video raggiunge una frequenza di aggiornamento corrispondente alle prestazioni del gioco.
- Sono state aggiunte le impostazioni per il VRR nel menù "Schermo" in "Impostazioni di sistema"
- È stata aggiunta la possibilità di eseguire un trasferimento di sistema da una console Nintendo Switch 2 a un'altra console Nintendo Switch 2.
- È stato aggiunto Trasferimento di sistema su Nintendo Switch 2 in Impostazioni di sistema > Sistema.
- È stato aggiunto il portoghese (Brasile) alle lingue disponibili per la sintesi vocale e per la conversione voce ⇔ testo di GameChat.
- È stata aggiunta l'opzione per salvare le impostazioni separatamente per ogni TV collegata.
- "Informazioni sull'uscita della base" è stato rinominato "Informazioni sull'uscita video" e include ora i dettagli sulle uscite TV collegate.
- È stata aggiunta una funzione che consente di creare un codice QR per un Mii in modo da condividerlo con altri utenti.
- Quando si imposta il volume di Suono fine modalità riposo console (TV), ora il suono viene riprodotto immediatamente per permettere di verificare il livello del volume.
- È stata aggiunta la possibilità di abilitare o disabilitare "Potenziamento modalità portatile" in Impostazioni rapide.
- Quando si avvia il software, se la scheda di gioco virtuale non può essere rimossa dall'altra console perché spenta o comunque non connessa a Internet, viene visualizzata la richiesta di procedere all'avvio attraverso una licenza online. (Solo l'utente che ha acquistato il software può giocare usando la licenza online.)
- Adesso viene riprodotta musica di sottofondo quando si crea o modifica un Mii: si può cambiare o interrompere la musica da Impostazioni musica nell'angolo in alto dello schermo.
- Ora si possono usare altri controller in Potenziamento modalità portatile mentre i controller Joy-Con 2 sono collegati fisicamente alla console.
- L'attività di gioco, visualizzabile in Profilo nella tua pagina utente, ora combina il tempo di gioco dedicato a un dato software su più console: i tempi di gioco combinati verranno visualizzati in ordine, a partire dal software usato dopo l'aggiornamento.
- Sono stati apportati miglioramenti generali alla stabilità del sistema per migliorare l'esperienza degli utenti.
Il VRR è la tecnologia che permette a uno schermo di adeguare la velocità di riproduzione dei fotogrammi a quella proveniente dalla scheda grafica. Ovviamente è necessario un televisore che supporti tale tecnologia per poterla utilizzare. Il vantaggio del VRR è l'eliminazione degli artefatti visivi nel momento in cui il framerate non è stabile e nel fornire quindi un'esperienza più fluida e omogenea al giocatore.
Nintendo Switch 2 dovrebbe eseguire il download dell'aggiornamento in modo automatico, ma è possibile attivarlo anche manualmente tramite le impostazioni di sistema. Per utilizzare le funzionalità online della console, come accedere al Nintendo eShop, è necessario aggiornare la console all'ultima versione.
Ricordiamo infine che Nintendo Switch 2 e il Pro Controller di The Legend of Zelda: Ocarina of Time sono già esauriti.