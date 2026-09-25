La versione Switch 2 di RuneScape: Dragonwilds ha troppi problemi: il team lo sa e si impegnerà

RuneScape: Dragonwilds è disponibile anche su Nintendo Switch 2 , ma in tale versione i problemi tecnici sono veramente troppi. A confermarlo è anche il team di sviluppo che si impegna a migliorare l'opera.

Le parole del team di RuneScape: Dragonwilds

La compagnia ha dichiarato: "Sul piano visivo, la versione per Switch 2 non è ancora dove vorremmo. Come team di sviluppo, e come fan di Nintendo, non siamo pienamente soddisfatti dello stato attuale del gioco su Nintendo Switch 2 e ci impegniamo a lavorare per migliorarne il comparto grafico. Il supporto a Dragonwilds è un impegno a lungo termine per Jagex, e lo stesso vale per la versione Switch 2 del nostro gioco."

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"Lungo il percorso di sviluppo abbiamo dovuto prendere una serie di decisioni riguardanti Switch 2, e abbiamo dato la priorità alla stabilità del framerate rispetto a risoluzione e fedeltà visiva. Riteniamo che il livello raggiunto in termini di framerate sia un buon punto di partenza, ma ora dobbiamo continuare a lavorare sodo per far sì che la resa grafica soddisfi le vostre (e le nostre) aspettative. L'effetto sfocato evidenziato da alcuni di voi deriva da una risoluzione di output attualmente troppo bassa durante l'esecuzione del gioco. Abbiamo lavorato, e continuiamo a lavorare, per migliorare la qualità dell'immagine - ma vogliamo essere trasparenti con voi sul fatto che ci vorrà del tempo."

"Come team, abbiamo individuato una combinazione di ottimizzazioni a breve termine (alcune settimane di lavoro) e un investimento architetturale a più lungo termine che prevede il passaggio a una versione più recente di Unreal Engine (5.8). Attualmente il gioco gira su UE 5.6 e non ci è stato possibile effettuare l'aggiornamento a 5.7 durante le rigorose fasi di debug e certificazione su tutte le piattaforme. Da allora è stata rilasciata la versione 5.8, ed entrambe introducono una serie di ottimizzazioni per i chipset oltre all'implementazione di Lumen Lite, che speriamo possa avvantaggiare l'hardware dalle specifiche più basse e in particolare la versione Switch 2. Questa revisione del motore grafico rappresenta un investimento più a lungo termine, ma è un passo su cui siamo totalmente proiettati per garantire che l'esperienza di ciascuno con Dragonwilds sia la migliore possibile."

"Questo significa che i miglioramenti apportati saranno incrementali. Non desidereremmo altro che un unico aggiornamento in grado di stravolgere in meglio ogni cosa in un solo colpo. Ciò che possiamo promettervi è che aggiorneremo il gioco ogni volta che otterremo miglioramenti sul piano visivo. Aspettatevi quindi che questo avvenga sotto forma di diverse patch nel corso del tempo."

"Siamo in contatto con il team di Nintendo a questo proposito, sia per le tempistiche di gestione delle nostre patch, sia per valutare un aggiornamento della pagina su Nintendo eShop. Abbiamo fornito una serie di asset che non sono più in parità con gli altri storefront, ma sono stati invece catturati con impostazioni che simulano le specifiche hardware di Switch 2, inclusa la risoluzione del display, proprio come avvenuto per il trailer del Nintendo Direct."

"Siamo determinati a far sì che Dragonwilds si presenti e si giochi al meglio sulle console handheld e su tutte le altre piattaforme, e speriamo che continuerete a offrirci il vostro feedback e il vostro supporto mentre proseguiamo questo viaggio oltre la versione 1.0."

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