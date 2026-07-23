RuneScape: Dragonwilds ha venduto più del previsto in Accesso Anticipato

Ora, il CEO di Jagex - la compagnia di RuneScape - ha svelato che le vendite hanno superato le aspettative interne e non di poco .

RuneScape: Dragonwilds è stato pubblicato in Accesso Anticipato il 15 luglio 2025 e da allora il team lo ha supportato e aggiornato, ottenendo via via sempre più vendite.

I dati di vendita di RuneScape: Dragonwilds

L'amministratore delegato - Jon Bellamy - ha spiegato a The Game Business che il team di Dragonwilds aveva inizialmente previsto vendite pari a 200.000 unità, in versione Accesso Anticipato. Invece, al momento, l'opera ha già raggiunto 1,3 milioni di copie vendute.

Jon Bellamy, CEO di Jagex

A suo dire, uno dei motivi di questo successo è legato all'ottima reazione dei giocatori in Oriente, dovuta allo stile del gioco. La parte curiosa è che il team era convinto che ad apprezzare il tono del gioco sarebbe stato soprattutto il pubblico occidentale. In particolar modo, è stato il mercato cinese a contribuire alle vendite, sia nelle primissime fasi che in quelle successive.

Nelle prime due settimane, RuneScape: Dragonwilds ha piazzato 600.000 copie e ha continuato pian piano a vendere nel corso del tempo. Ricordiamo anche che a inizio anno Runescape ha eliminato definitivamente le microtransazioni: per il CEO così guadagnerà di più.