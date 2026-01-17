RuneScape elimina definitivamente le microtransazioni: per il CEO così guadagnerà di più

Lo scorso anno, Jagex ha chiesto al proprio pubblico se desiderava rimuovere le microtransazioni da RuneScape e ha promesso che se 100.000 giocatori avessero votato a favore di questa proposta, il team lo avrebbe fatto. Be', più di 120.000 giocatori hanno dato il proprio consenso e quindi ora il videogioco MMO sarà purgato dalle infide e chiaramente non amate microtransazioni.

Cosa ha detto il CEO di Jagex sulla rimozione delle microtransazioni

Bellamy ha spiegato: "Mettiamo le nostre comunità al centro di tutto ciò che facciamo, è sempre stato così. Non è solo un cliché o una frasetta motivazionale: è letteralmente il modo in cui gestiamo la nostra azienda e il modo in cui creiamo contenuti. La nostra scommessa è che se continuamo a farlo, e lo facciamo con trasparenza e autenticità, ciò ci permetterà di guadagnare".

Il CEO ha anche aggiunto che una parte fondamentale dell'identità di RuneScape è la sua "purezza", la sua capacità di far provare ai giocatori la nostalgia di inizio anni 2000. Un modo per farlo è essere "apertamente contro l'IA generativa" e anche essere "apertamente contro le microtransazioni".

Lo scopo di RuneScape è di essere un "rifugio sicuro, una scommessa capace di resistere a quella tempesta che è il crollo della fiducia nel mondo". Cosa ne pensate della visione di Bellamy?

Infine, ricordiamo che volendo potete anche dedicarvi a Old School Runescape.