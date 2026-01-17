Rallentare in un mondo che corre: perché abbiamo bisogno dei giochi cozy

Ma perché funzionano? Che senso ha affrontare un videogioco senza sfida apparente? In realtà, parecchio.

All'altro lato, hanno trovato sempre più popolarità i giochi dove la sfida proprio non c'è : sono pensati come esperienze passatempo, come spazi accoglienti dove decomprimere lo stress accumulato nella giornata vissuta nel mondo reale. E, da PowerWash Simulator a Coffee Talk, perfino Steam ha introdotto l'etichetta " Rilassanti " per permettere ai giocatori di ritrovarli più facilmente: secondo SteamDB , solo lo scorso anno ne sono usciti oltre tremila, con un trend in crescita costante.

Ci sono due estremi molto interessanti che si sono fatti strada nei videogiochi, negli anni recenti: con il successo dei Souls e dei loro proseliti, c'è una fetta di titoli che ha rispolverato la sfida a tutti i costi - la volontà di mettere alla prova le capacità del giocatore come base della struttura ludica. Da Sekiro a Hollow Knight Silksong, passando per SIFU così com'era appena uscito: distrarsi significa fallire e che devi migliorarti per proseguire.

Ai tuoi ritmi

Una cosa probabilmente metterà d'accordo tutti: giochiamo per staccare dal mondo reale, per svagarci. Che poi questo svago corrisponda a superare sfide, a seguire storie, esplorare mondi o incontrare altri utenti online, non è importante Il punto comune è che, quando ci sediamo davanti al PC o davanti alla console, vogliamo concentrarci su quel mondo e non su quello che abbiamo intorno.

Già da questo, si nota che è un risultato che i giochi rilassanti perseguono particolarmente bene. Una manciata di anni fa, ricordo di aver avuto un momento personale complicato, in cui le cose che mi permettevano davvero di ricaricare le forze da esibire nella giornata dopo erano le mie sessioni notturne su PowerWash Simulator e Townscaper. Nel primo gioco, che di recente ha avuto anche un seguito, si devono ripulire oggetti e scenari dalla sporcizia sfruttando un'idropulitrice, in una sorta di libro da colorare in cui il nostro intervento fa riemergere il bello. Nel secondo, si costruisce il proprio pittoresco borgo affacciato sul mare, senza pressioni o imposizioni: lo crei come ti piace e come ti soddisfa di più.

Proprio la soddisfazione è il punto cardine di questi giochi, che non la raggiungono mettendovi di fronte a una sfida da superare, ma sfruttando la loro atmosfera, l'espressione del giocatore, creando anche un senso di comfort sensoriale. Pensate al brillante Unpacking e al suo successo, fate caso alla sua direzione artistica, alla scelta dei colori, delle musiche: non c'è niente di lasciato al caso. La sfida è quasi inesistente, se non per il fatto che dobbiamo ricordarci che i cucchiai non vanno sistemati in un cassetto nel bagno, ma l'esperienza è magnetica, accogliente.



I titoli rilassanti "accoglienti" lo sono anche nelle meccaniche di gioco, a prescindere dall'idea alla base: in PowerWash Simulator puoi vedere immediatamente l'effetto del tuo intervento nel mondo di gioco - e sappiamo che proprio vedere il proprio impatto è importantissimo per chi sta giocando. Un mondo videoludico che non reagisce alla nostra presenza non ci gratifica e non ci tiene coinvolti. Invece, qualche settimana fa mi sono trovata a scavare una buca sempre più (assurdamente) profonda in A Game About Digging a Hole: la soddisfazione immediata funziona ed è il grande motore di molti di questi titoli.

Anche la costruzione delle meccaniche "cozy" va in contrasto con i ritmi che invece affrontiamo nella realtà, che spesso di accogliente ha ben poco: i giochi pensati per farci rilassare e per scaricare le tensioni hanno spesso ritmi calmi, dosati alle nostre necessità. Non ci sarà mai un limite di tempo per la prossima consegna in Lake e non succede davvero niente di grave se scopri di essere troppo lento a servire i tuoi clienti nel pittoresco Tiny Bookshop.



In Lake non ci sono nemici: solo una bella cittadina sul lago, posta da consegnare e vecchi amici da riscoprire.

A pensarci, la chiave è davvero tutta lì: unire la soddisfazione, la sensazione di raggiungere effettivamente dei risultati, a uno scenario che sia pacifico anche da vedere e da ascoltare. L'intero Wanderstop - un titolo che, nonostante il suo gameplay non brilli in ogni aspetto, si fa notare per come parla del burnout a una società costruita sul burnout - è fondato su questi concetti, a cui ha sposato anche la sua leva narrativa: la protagonista non ritroverà pienamente i suoi talenti fino a quando non rallenterà.