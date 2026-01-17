Steam ha cambiato le regole per la segnalazione di contenuti IA dentro i videogiochi

Pare che Valve si sia posta la domanda e abbia ora trovato una risposta: solo quelli che vengono attivamente consumati dai giocatori .

Come saprete, su Steam c'è una piccola sezione nella quale viene reso chiaro se il videogioco ha utilizzato l'IA per la generazione di alcuni contenuti. Ovviamente tutto dipende dall'onestà degli sviluppatori, che potrebbero provare a nascondere il tutto, ma questo sistema ha un altro grosso problema: esattamente quali contenuti IA devono essere segnalati?

Cosa ha deciso di nuovo Steam

In altre parole, la segnalazione di contenuti IA di Steam non deve includere elementi "dietro le quinte" per ottimizzare la produzione del gioco, come strumenti IA per la scrittura del codice, ma solo per elementi finali come grafica, suono e scrittura (sia dentro il videogioco che per gli elementi di marketing) che il giocatore vedrà, ascolterà e leggerà.

Il tutto si applica - così come in precedenza - sia agli elementi pre-generati e inseriti nel videogioco che a quelli creati in tempo reale mentre si gioca. Riguardo a quest'ultima categoria, pensate ad esempio ai PNG gestiti dall'IA che rispondono in modo dinamico ai vostri commenti in Where Winds Meet.

I contenuti generati in tempo reale devono anche precisare quali sistemi di sicurezza sono stati applicati per far sì che l'IA generativa non crei elementi illegali. A questo riguardo, ricordate che nell'Overlay di Steam è presente un pulsante per segnalare che nel videogioco è presente una IA generativa in tempo reale che crea contenuti illegali.

Segnaliamo infine che, secondo l'Eurostat, l'Italia è penultima per utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa in Europa.