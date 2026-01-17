Yakuza 3 Remastered non sarà del tutto rimosso dalla vendita dopo l'arrivo del remake

RGG Studio sta proseguendo con il proprio percorso di rifacimento dei vari capitoli della saga di Yakuza e, dopo i remake di Yakuza e Yakuza 2, è pronta a pubblicare Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties . Cosa accadrà però a Yakuza 3 Remastered ?

I contenuti dei vari bundle di Yakuza

La Yakuza Complete Series include Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered, Yakuza 6: The Song of Life e Yakuza 0 Director's Cut. Ricordiamo che "Kiwami" indica che si tratta di un remake.

La Yakuza Remastered Collection, solo per PlayStation e solo in formato fisico, include invece Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered e Yakuza 5 Remastered.

Un altro modo per avere la versione remastered, se vi interessa avere ogni edizione del videogioco, è acquistarla prima che venga rimossa dagli store digitali.

Ecco il messaggio completo del team in traduzione: "Manca meno di un mese all'uscita di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Tutti in studio hanno dato il massimo nella creazione di questo titolo e attendiamo davvero con impazienza il giorno in cui tutti potranno finalmente giocarci. Desideriamo inoltre esprimere la nostra profonda gratitudine per il caloroso supporto e i feedback rispettosi che riceviamo dalle community di tutto il mondo. Anche se non possiamo rispondere a ogni commento singolarmente, sappiate che ascoltiamo tutte le vostre voci."

"Attribuiamo grande importanza al rimanere fedeli alla nostra direzione creativa e speriamo che possiate apprezzare le esperienze completamente nuove che abbiamo immaginato per Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Chi possiede già Yakuza 3 Remastered potrà continuare a giocarci. Per chi è nuovo alla serie e desidera vivere la versione originale, questa sarà disponibile con l'acquisto del Bundle Yakuza Complete Series. Speriamo che attendiate con interesse anche le nostre prossime uscite. Grazie ancora per il vostro supporto e i vostri feedback."