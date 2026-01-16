IGN ha pubblicato un lungo video di gameplay dedicato a Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, con circa quaranta minuti di sequenze che si concentrano in particolare sulle tante novità che Ryu Ga Gotoku Studio ha inserito in questo atteso remake.
Nei primi minuti del filmato vediamo infatti Kazuma Kiryu passeggiare per le strade di Okinawa, quindi entrare in un negozio e acquistare nuovo abbigliamento, occupandosi anche di personalizzare accessori come il telefono cellulare.
Vestito di nuovo, Kazuma raggiunge un appartamento e lì sperimenta un'altra delle novità di questo rifacimento, ovverosia la possibilità di giocare alcuni classici per Game Gear sbloccandone le cartucce nel corso dell'avventura, come da tradizione per la serie Yakuza / Like a Dragon.
Successivamente il personaggio si cimenta con l'immancabile karaoke, per poi dedicarsi alle missioni di uno dei contenuti inediti di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, ovverosia Bad Boy Dragon, in cui Kiryu si trova ad aiutare una gang di motocicliste a riconquistare il controllo del territorio.
C'è anche Dark Ties
In attesa dell'appena annunciata demo di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, il video di IGN si sofferma anche sull'espansione Dark Ties, mostrandoci lo stile di combattimento di Yoshitaka Mine e le missioni di Kanda Damage Control, un'attività inedita in cui dovremo portare a termine degli incarichi per il nostro capitano.
Le sequenze successive del filmato mostrano Mine alle prese con il bowling e i coin-op degli immancabili Club SEGA, ma anche con alcuni siparietti comici in compagnia del suo capo Kanda e, infine, impegnato a lottare nella Hell's Arena.