Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties riceverà presto una demo, annuncia SEGA

Ryu Ga Gotoku Studio e SEGA hanno annunciato che Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties riceverà presto una demo che consentirà di provare il remake prima dell'uscita, fissata al prossimo 12 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Non è ancora dato sapere quali saranno i contenuti della versione di prova, ma immaginiamo che forniranno un assaggio sia della rinnovata campagna con protagonista Kazuma Kiryu, sia dell'inedita espansione Dark Ties, in cui vestiremo invece i panni di Yoshitaka Mine.

Stando a quanto riportato sulle pagine del PlayStation Blog, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties non si limita a proporre un'esperienza completamente rivisitata sul piano tecnico, bensì aggiunge nuovi elementi anche narrativi e sequenze extra che aggiungono spessore al racconto originale.

Vanno considerate in quest'ottica anche le attività inedite aggiunte al remake, come quelle legate alla sezione Life at Morning Glory, in cui ci troveremo a gestire l'orfanotrofio di Okinawa occupandoci di svariate mansioni e completando buffi minigiochi.