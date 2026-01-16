Le vendite di Ace Combat 7: Skies Unknown hanno raggiunto un nuovo traguardo

I dati aggiornati da Bandai Namco portano il totale delle vendite della serie Ace Combat a superare i 21 milioni di copie : un risultato notevole, dovuto forse anche al fatto che il franchise di fatto non ha concorrenti e si pone dunque come l'unico esponente di questo specifico genere.

Pubblicato originariamente nel gennaio del 2019 su PS4 e Xbox One, per poi appprodare su PC e su Nintendo Switch, il settimo capitolo della celebre serie diretta da Kazutoki Kono si è distinto per l'ottimo comparto tecnico e per una trama appassionante, che ci mette a capo di una squadra di emarginati.

Le vendite di Ace Combat 7: Skies Unknown hanno raggiunto quota 7 milioni di copie : lo ha annunciato Bandai Namco, rivelando così che il gioco ha venduto un ulteriore milione di copie nel giro di un anno, probabilmente grazie anche alle promozioni.

Una formula sempre valida

Sappiamo che Ace Combat 8: Wings of Theve utilizzerà un motore proprietario per generare nuvole stratificate e realistiche, andando dunque a migliorare ulteriormente la resa visiva di una serie che da questo punto di vista ha sempre avuto la capacità di distinguersi.

Siamo tuttavia curiosi di scoprire se e come gli sviluppatori abbiano modificato la formula che caratterizza Ace Combat fin dagli esordi, e che finora ha dimostrato di non sentire più di tanto il peso degli anni.