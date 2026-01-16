ASUS presenta i nuovi monitor Tandem OLED con caratteristiche e prezzi: immagini ultra-nitide e realistiche

ASUS ha presentato due nuovi monitor in arrivo, dotati di tecnologia Tandem OLED e rivestimento TrueBlack Glossy per immagini ancora più nitide e convincenti.

ASUS Republic of Gamers ha annunciato due nuovi prodotti dotati di tecnologia Tandem OLED e rivestimento TrueBlack Glossy: ROG Swift OLED PG27AQWP-W e Strix OLED XG27AQWMG. Si tratta di due modelli differenti e dalle caratteristiche specifiche, in grado di adattarsi ad ogni preferenza. Prima di procedere, vi ricordiamo che stiamo attualmente testando il monitor ROG Strix OLED da 280 Hz e molto presto arriverà la nostra recensione.

ROG Swift OLED PG27AQWP-W: velocità estrema e versatilità Si tratta del monitor OLED più veloce al mondo, grazie a una frequenza di aggiornamento nativa di 540 Hz e un tempo di risposta di 0,02. A contribuire è anche un tasto di scelta rapida che consente di usufruire di due modalità di visualizzazione: una risoluzione QHD a 540 Hz e una di 720P a 720 Hz in base alle proprie esigenze. Come anticipato, il centro nevralgico di questi prodotti è la tecnologia Tandem WOLED, che offre una luminosità di picco superiore del 15% rispetto ai modelli WOLED della generazione precedente, nonché un volume colore più ampio del 25% e una durata del pannello OLED superiore del 60%. ROG Swift OLED PG27AQWP-W Con il rivestimento TrueBlack Glossy potrete inoltre godere di immagini nitide, dai neri profondi in qualsiasi contesto. Lato connettività, invece, troviamo DisplayPort 2.1 con larghezza di banda di 80 Gbps e HDMI 2.1, nonché un attacco per treppiede compatibile con i supporti per webcam e fotocamere. Molto utile anche il sensore di prossimità Neo Proximity: quest'ultimo avverte quando l'utente si allontana dal monitor, passando automaticamente a un'immagine nera in modo da evitare il burn-in, aspetto cruciale per questa tipologia di monitor.

ROG Strix OLED XG27AQWMG: colori vivaci e immagini luminose Passiamo al modello Strix OLED: questo prodotto ha una frequenza di aggiornamento di 280 Hz, un tempo di risposta di 0,03 ms e un supporto più piccolo del 30% rispetto a quelli precedenti (serie ROG XG da 27", in particolare). Anche in questo caso troviamo la tecnologia Tandem OLED, nonché VESA DisplayHDR 500 True Black e gamma DCI-P3 del 99,5%. Ciò si declina in immagini luminose e vivaci, dai colori nitidi e immersivi. ROG Strix OLED XG27AQWMG Il sensore Neo Proximity è presente anche qui, insieme a porte DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e l'hub USB, oltre al supporto per il treppiede. ASUS ROG Strix OLED XG32UCWG: la recensione del monitor per chi vuole il 4K, ma non può rinunciare al refresh rate elevato