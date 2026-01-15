Valve annuncia le date dei prossimi Steam Next Fest, saldi e festival in arrivo nel 2026

Valve ha svelato il calendario completo degli eventi in arrivo su Steam, tra cui i vari Steam Next Fest, i festival tematici e gli immancabili saldi stagionali. L'annuncio copre l'intera seconda metà del 2026 e conferma al tempo stesso la programmazione la prima metà dell'anno, utile per segnare sul calendario le tornate di sconti più rilevanti.
La scaletta ripropone la consueta ondata di festival con offerte mirate a generi o temi specifici, dai giochi di cucina ai cyberpunk, passando per tower defence e GDR con combattimenti automatici. A intervallarli ci saranno i Next Fest, che permettono di provare centinaia di demo di titoli in arrivo, e i saldi stagionali, perfetti per fare incetta di giochi a prezzi particolarmente convenienti.
Tra le novità di quest'anno spicca un'iniziativa legata al periodo del Black Friday: pur senza lanciare sconti dedicati, Steam metterà in evidenza i giochi in offerta per l'occasione, indirizzando gli utenti verso l'hub delle Offerte Speciali e rendendo più semplice individuare le promozioni più interessanti.
Tutti gli eventi di Steam del 2026
Prima metà del 2026 (già confermati in precedenza)
- Festival dell'investigazione: 12 - 19 gennaio
- Festival dei giochi da tavolo: 26 gennaio - 2 febbraio
- Festival della digitazione: 5 - 9 febbraio (Festival sotto i riflettori)
- Festival dei PvP: 9 - 16 febbraio
- Festival dei cavalli: 19 - 23 febbraio (Festival sotto i riflettori)
- Next Fest di Steam (edizione di febbraio 2026): 23 febbraio - 2 marzo
- Festival dei giochi di difesa della torre: 9 - 16 marzo
- Saldi primaverili di Steam 2026: 19 - 26 marzo (saldi stagionali)
- Festival dei giochi di casa e domicilio: 30 marzo - 6 aprile
- Festival degli oggetti nascosti: 9 - 13 aprile (Festival sotto i riflettori)
- Festival medievale: 20 - 27 aprile
- Festival dei giochi di costruzione di mazzi: 4 - 11 maggio
- Festival dei mari: 18 - 25 maggio
Seconda metà del 2026
- Festival dei proiettili: 8 - 15 giugno
- Next Fest (edizione di giugno 2026): 15 - 22 giugno
- Saldi estivi di Steam 2026: 25 giugno - 9 luglio (saldi stagionali)
- Festival dei giochi di abilità sociali: 13 - 16 luglio
- Festival dei treni: 20 - 27 luglio
- Festival dei giochi cyberpunk: 3 - 10 agosto
- Festival dei giochi di birilli e pioli: 17 - 20 agosto
- Festival della creazione di oggetti e sopravvivenza PvE: 31 agosto - 7 settembre
- Festival della programmazione: 10 - 14 settembre
- Festival dei GDR di gruppo: 14 - 21 settembre
- Saldi autunnali di Steam 2026: 1 - 8 ottobre (saldi stagionali)
- Festival della cucina: 12 - 19 ottobre
- Next Fest (edizione di ottobre 2026): 19 - 26 ottobre
- Festival Steam Scream V: 26 ottobre - 2 novembre
- Festival dei GDR con combattimenti automatici: 16 - 23 novembre
- Saldi invernali di Steam 2026: 17 dicembre - 4 gennaio 2027 (saldi stagionali)