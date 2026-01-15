Valve annuncia le date dei prossimi Steam Next Fest, saldi e festival in arrivo nel 2026

Valve ha svelato il calendario completo degli eventi in arrivo su Steam, tra cui i vari Steam Next Fest, i festival tematici e gli immancabili saldi stagionali. L'annuncio copre l'intera seconda metà del 2026 e conferma al tempo stesso la programmazione la prima metà dell'anno, utile per segnare sul calendario le tornate di sconti più rilevanti.

La scaletta ripropone la consueta ondata di festival con offerte mirate a generi o temi specifici, dai giochi di cucina ai cyberpunk, passando per tower defence e GDR con combattimenti automatici. A intervallarli ci saranno i Next Fest, che permettono di provare centinaia di demo di titoli in arrivo, e i saldi stagionali, perfetti per fare incetta di giochi a prezzi particolarmente convenienti.

Tra le novità di quest'anno spicca un'iniziativa legata al periodo del Black Friday: pur senza lanciare sconti dedicati, Steam metterà in evidenza i giochi in offerta per l'occasione, indirizzando gli utenti verso l'hub delle Offerte Speciali e rendendo più semplice individuare le promozioni più interessanti.