Anche Steam Machine avrà un sistema di giochi “Verificati”, ma sarà meno restrittivo rispetto a Steam Deck

Tuttavia, come spiegato dal designer Lawrence Yang, l'approccio sarà diverso: il programma risulterà meno restrittivo rispetto a quello di Deck e, almeno sulla carta, per gli sviluppatori sarà più semplice ottenere la certificazione "Verificato".

Se un gioco è “Verificato” su Steam Deck lo è automaticamente anche su Steam Machine

Se su Steam Deck il sistema deve valutare numerosi fattori, come le prestazioni su hardware portatile e la leggibilità dell'interfaccia su uno schermo ridotto, con Steam Machine molti di questi vincoli non esistono. La nuova piattaforma è infatti un sistema fisso, più potente e privo delle limitazioni tipiche dei dispositivi portatili. Non c'è uno schermo piccolo da considerare, né la necessità di verificare l'uso della tastiera virtuale: Steam Machine è pensata per essere collegata a monitor e periferiche tradizionali, proprio come un PC desktop.

Per questo motivo, spiega Yang, il processo di verifica sarà per forza di cose più snello e semplice per gli sviluppatori, tanto che "una regola semplice è che, se il tuo gioco è Verificato su Steam Deck, lo sarà automaticamente anche su Steam Machine".

Discorso differente, invece, per Steam Frame: dato che parliamo di un visore per la realtà virtuale wireless proprietario le esigenze di certificazione cambiano radicalmente, con Yang che afferma che in questo caso ci saranno test approfonditi e scambi di feedback con gli sviluppatori.