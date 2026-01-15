Fine degli smartphone economici: il CEO di Nothing prevede aumenti fino al 30% nel 2026

Il 2026 potrebbe segnare un punto di svolta per l'intero mercato degli smartphone. Carl Pei, CEO di Nothing, ha dichiarato che l'era degli smartphone accessibili è ormai al capolinea, prevedendo aumenti di prezzo fino al 30% a causa di un forte incremento dei costi dei componenti chiave. Secondo Pei, il modello industriale che per anni ha garantito hardware sempre più potente a prezzi stabili non è più sostenibile, e il settore dovrà presto affrontare una profonda riorganizzazione.