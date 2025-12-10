Nothing Phone (3a) Community Edition: il modello creato dagli utenti è realtà, solo 1.000 pezzi disponibili

La produzione sarà estremamente limitata: soltanto 1.000 unità verranno realizzate . Chi desidera acquistarlo deve registrarsi entro l'11 dicembre , mentre la vendita vera e propria sarà disponibile il 12 dicembre esclusivamente sul sito ufficiale di Nothing.

Il Nothing Phone (3a) Community Edition è diventato ufficiale, segnando un nuovo capitolo nell'approccio collaborativo dell'azienda verso i suoi utenti più appassionati. Annunciato per la prima volta a marzo come il nuovo progetto partecipativo del brand, questo modello speciale è il risultato diretto del contributo della community , che ha influenzato ogni aspetto del dispositivo, dal design all'esperienza visiva, fino agli accessori.

Le firme che hanno contribuito alla realizzazione di Nothing Phone (3a) Community Edition

Il progetto ha raccolto oltre 700 proposte creative provenienti da utenti di tutto il mondo. Tra queste, Nothing ha selezionato i contributi che hanno definito l'identità definitiva del prodotto: Emre Kayganacl per il design hardware, Ambrogio Tacconi e Louis Aymond per gli accessori, Jad Zock per il design dell'orologio da lock screen e dello sfondo esclusivo e infine Sushruta Sarkar per la campagna marketing

I vincitori hanno collaborato per mesi con i team di design, software e comunicazione di Nothing a Londra, trasformando le loro idee in un prodotto concreto. Il risultato è uno smartphone dal look ispirato agli anni '90 e ai primi anni 2000. L'accessorio incluso è una scatola di dadi personalizzati, caratterizzati dal font Ndot 55.