Lucid Falls è un survival horror in UE5 in cui manipoliamo gravità, spazio e tempo

Durante l'evento Day of the Devs Eldamar Studio ha annunciato Lucid Falls, un survival horror in UE5 in cui manipoliamo gravità, spazio e tempo al fine di sopravvivere alle terribili prove a cui veniamo sottoposti nel corso di un'esperienza che appare davvero inquietante.

Intrappolati all'interno di un sogno lucido, dovremo utilizzare le abilità del nostro personaggio per modificare appunto la realtà che ci circonda, alterando gravità, spazio e tempo per rivelare percorsi nascosti, superare ostacoli apparentemente impossibili e risolvere enigmi che mettono alla prova logica e percezione.

La fusione fra azione, enigmi e meccanismi di distorsione fisica conferisce a Lucid Falls un'identità peculiare, che punta a farlo spiccare all'interno del pur affollato panorama delle produzioni horror attualmente disponibili su PC.

È tuttavia l'atmosfera a rappresentare il principale punto di forza del progetto di Eldamar Studio, e da questo punto di vista il trailer che trovate qui sotto fornisce già un'idea piuttosto precisa e inquietante delle situazioni e degli scenari che ci troveremo ad affrontare.