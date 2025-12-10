Lucid Falls, l’horror ispirato a Hellraiser ambientato in un sogno lucido

Per anni il nome di Hellraiser è rimasto lontano dalla mente e dal cuore di chi faceva horror. Una maledizione inconfessabile. Pinhead, con il suo cubo, ha smesso di essere un'ispirazione tangibile per gli incubi. Poi, nel giro di pochissimo tempo, quell'immaginario anni '90 è tornato a circolare, come un morbo mortale che si è diffuso nel cinema (perché nel 2022 David Bruckner ha diretto il remake del primo film) e anche nei videogiochi, visto che Saber Interactive ha annunciato Clive Barker's Hellraiser: Revival (qui il nostro provato), in arrivo per il prossimo anno. Improvvisamente, quel portale verso una dimensione di dolore e piacere inconfessabile si è aperto di nuovo. L'ultima volta lo ha fatto di recente, tra le righe del Day of the Devs. Abbiamo sentito pronunciare queste parole: volete un incubo surreale ispirato a Hellraiser? La risposta, manco a dirlo, è: sì.

È stata un'introduzione perfetta per Lucid Falls, un horror impregnato di quell'immaginario sospeso tipico degli incubi. Lo ha presentato Eldamar Studio, con una storia aziendale alle spalle tutt'altro che canonica. Nato come negozio online dedicato ai filtri fotografici digitali, Eldamar ha cominciato poi a inserirsi nel mondo degli asset videoludici. Da lì a realizzare un videogioco loro è passato poco tempo. A presentare il titolo è Yurii Radkevych, il CEO dell'azienda in persona.

L'ambientazione boschiva è molto presente all'interno del trailer di Lucid Falls

Essendo il primo videogioco di Eldamar Studio, Lucid Falls è un passaggio importante. Certo, non si partiva dal niente: un rapido sguardo a quei paesaggi realizzati in Unreal Engine basta per rendersi conto della grande cura dietro all'immagine, all'effetto, all'estetica, figlia certamente della mission aziendale originaria e dell'esperienza nel campo della fotografia che ha influenzato questo titolo mostrato in anteprima mondiale al Day of the Devs. Lucid Falls è basato su un'idea molto precisa: quella di ambientare tutto all'interno di un sogno lucido.