Marathon mostra le nuovi classi "Runner Shell" per i personaggi e le loro caratteristiche

Gli Shell sono "corpi bio-stampati" che si controllano una volta entrati nel pianeta Tau Ceti IV, ognuno caratterizzato da uno specifico look che può essere ulteriormente personalizzato attraverso elementi cosmetici aggiuntivi.

Le classi erano già presenti in precedenza, ma nel tempo extra preso da Bungie per lavorare al gioco, sono state effettuate diverse modifiche all'organizzazione e alle caratteristiche dei vari Shell, in modo da bilanciare meglio le abilità e proporre scelte più variegate e significative.

Bungie ha pubblicato un nuovo video diario su Marathon , in questo caso incentrato sulle classi da assegnare ai personaggi, ovvero i " Runner Shell " e le loro caratteristiche, che possono comportare delle importanti variazioni nello stile di combattimento e gioco.

I vari Shell presenti in Marathon

Ogni Shell di Marathon ha varie abilità, che possono essere suddivise in tratti (bonus passivi), abilità tattiche (con cooldown più brevi) e abilità primarie (come le ultimate, con cooldown più lunghi), e la scelta dello Shell determina alcune predisposizioni.

Le abilità del combattente possono essere modificate con l'applicazione di Core, in grado di fornire abilità aggiuntive come triplo salto, aumento della velocità, altezza del salto o resistenza, o attraverso impianti.

I Core sono collegati alle diverse tipologie di Shell, mentre gli impianti sono più universali e forniscono statistiche bonus o perk random, con un sistema progressivo all'aumentare del livello e della quantità di elementi sbloccati.

Questi sono i diversi Runner Shell presenti in Marathon:

Destroyer, un soldato in stile tank

Assassin, agile e con la possibilità di essere invisibile

Recon, un ricognitore in grado di visualizzare la posizione dei nemici

Vandal, uno Shell molto mobile con doppio salto e lunghe scivolate

Thief, ovvero un ladro specializzato nel trovare e raccogliere look

Triage, la classe medico in grado di curare

Rook, una classe particolare che può essere utilizzata solo in singolo, che può soltanto prendere parte a partite già avviate con una sorta di kit di partenza ma è in grado di non farsi colpire dai nemici controllati dall'IA attraverso una sorta di maschera

Il Rook è una classe particolare perché consente di introdursi in partite senza portarsi dietro oggetti posseduti in precedenza e, in questo modo, senza rischiare di perdere quanto guadagnato in partite precedenti se viene eliminato, ma in compenso può portarsi dietro tutto quello che raccoglie in partite se sopravvive.

Abbiamo visto nei giorni scorsi che Marathon non si ispira a Escape from Tarkov, bensì a un vecchio MMO, e che l'art director ha lasciato Bungie poco prima del lancio del gioco.