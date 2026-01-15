Huawei presenta MatePad 11.5 S, Watch Ultimate Design Royal Gold Edition e nova 14 Pro

Huawei rafforza l'ecosistema consumer con nuovi tablet, smartwatch e smartphone puntando su produttività, design e fotografia avanzata

Huawei apre il 2026 con una strategia chiara: costruire un ecosistema di dispositivi pensati per studio, lavoro e creatività, unendo hardware raffinato e soluzioni software proprietarie. Le novità annunciate a Milano includono il tablet HUAWEI MatePad 11.5 S, lo smartwatch di lusso HUAWEI Watch Ultimate Design Royal Gold Edition e il nuovo smartphone HUAWEI nova 14 Pro, tre prodotti diversi ma accomunati da un'attenzione particolare all'esperienza d'uso quotidiana.

HUAWEI MatePad 11.5 S: un tablet paperless per studio e produttività Il MatePad 11.5 S nasce per rispondere alle esigenze di chi studia e lavora in mobilità, puntando su un'esperienza paperless più confortevole. Il display PaperMatte ultra-luminoso riduce in modo significativo riflessi e affaticamento visivo, offrendo una resa simile alla carta durante la scrittura con penna. A questo si affiancano HUAWEI Notes e GoPaint, che trasformano il tablet in uno strumento completo per appunti, disegno e progettazione, mentre la Smart Magnetic Keyboard consente di passare rapidamente da una modalità di consultazione a una di scrittura più strutturata. L'obiettivo non è solo la potenza, ma la continuità tra studio, creatività e lavoro quotidiano. HUAWEI MatePad 11.5 S

HUAWEI Watch Ultimate Design Royal Gold Edition Il secondo pilastro dell'annuncio riguarda il Watch Ultimate Design Royal Gold Edition, uno smartwatch che spinge Huawei nel segmento più alto del mercato. Il design combina materiali premium come oro 18 carati, ceramica viola a base di terre rare e vetro zaffiro, mentre sotto la scocca si nasconde un'anima pensata per l'outdoor estremo. Immersioni profonde, comunicazione subacquea, mappe avanzate per il golf e funzioni di spedizione rendono questo dispositivo più vicino a uno strumento professionale che a un semplice wearable, senza rinunciare a funzioni smart come eSIM, controlli gestuali e monitoraggio della salute. HUAWEI Watch Ultimate Design Royal Gold Edition