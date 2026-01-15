New World è stato rimosso dalla vendita, Amazon annuncia la data dello spegnimento dei server

L'annuncio è stato pubblicato tramite un aggiornamento sul sito ufficiale, che conferma anche che da oggi, 15 gennaio, il titolo non è più acquistabile. Chi lo possiede già potrà comunque scaricarlo e continuare a giocarlo liberamente fino allo spegnimento dei server.

A ottobre dello scorso anno era stata comunicata la fine del supporto per New World , con l'MMO di Amazon Games destinato a non ricevere più nuovi contenuti pur restando attivo ancora per un po'. Ora il gioco è stato anche rimosso dalla vendita ed è stata svelata la data della chiusura definitiva dei server: il 31 gennaio 2027 . Trattandosi di un MMO, ciò implica che dopo quella data non sarà più possibile accedere al gioco o ai suoi contenuti, se non tramite metodi non ufficiali.

Altri dettagli sulla chiusura

La F.A.Q. dedicata chiarisce che i boss del mondo e i bonus settimanali continueranno a ruotare regolarmente, mentre la stagione Portoscuro attualmente in corso verrà estesa fino alla chiusura. A partire dal 20 luglio 2026, invece, non sarà più possibile acquistare i Marchi della Fortuna, la valuta premium del gioco. Viene inoltre specificato che non sono previsti rimborsi per i Marchi già acquistati, mentre l'eventuale rimborso del gioco, se comprato di recente, dipende dalle politiche della piattaforma su cui è stato acquistato.

Lanciato nel settembre del 2021 su PC, New World aveva registrato un debutto travolgente, con milioni di giocatori e server sovraccarichi. Solo su Steam al lancio è stato registrato un picco di oltre 900.000 utenti contemporanei. Il successo, però, si è rapidamente sgretolato tra problemi tecnici, contenuti insufficienti e scelte di design controverse. Nonostante vari tentativi di rilancio e la pubblicazione sul console, la community non è mai tornata ai numeri iniziali, segnando un declino costante che oggi culmina con l'annuncio della chiusura definitiva dei server.