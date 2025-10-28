0

L'MMO New World di Amazon non sarà più supportato, ma i server non vengono spenti per ora

Amazon ha svelato che non supporterà più lo sviluppo di New World. IL videogioco MMO continuerà però a essere accessibile poiché i server non saranno spenti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/10/2025
Un fabbro di New World
New World
New World
News Video Immagini

New World non sarà più supportato. Il team di Amazon ha annunciato che lo sviluppo del gioco è terminato, chiaramente una decisione presa nel mezzo dei licenziamenti di massa del gigante dell'e-commerce, che secondo i report sta riducendo sensibilmente gli investimenti lato gaming.

La certezza è che la Stagione 10 e l'aggiornamento Nighthaven saranno gli ultimi contenuti del videogioco MMO. Perlomeno, Rise of the Angry Earth è ora gratuito per tutti i giocatori e New World: Aeternum continuerà a essere scaricabile per i membri di PS Plus Extra e Premium.

I dettagli sull'addio di New World

Viene spiegato che New World continuerà a essere giocabile nei prossimi mesi e nel corso del 2026: i server rimarranno attivi, per il momento, ma non è dato sapere per quanto tempo. Il team promette però che darà informazioni con almeno sei mesi di anticipo in caso ci siano dei cambiamenti legati alla possibilità dei giocatori di accedere all'MMO.

Si conferma anche che il gioco potrà essere scaricato ancora se lo abbiamo acquistato: chi non lo possiede, potrà ancora compralo. Inoltre, si continuerà a poter comprare e usare le valute in-game. Viene anche spiegato che sebbene non ci saranno nuovi aggiornamenti di contenuti, i boss mondiali, bonus settimanali e alcuni eventi stagionali continueranno a esserci e comunque arriveranno update per correggere bug e sistemare i server.

Amazon annuncia 14.000 licenziamenti: la più grande riorganizzazione della sua storia Amazon annuncia 14.000 licenziamenti: la più grande riorganizzazione della sua storia

Viene anche precisato che non c'è la possibilità di ottenere dei rimborsi per le valute in-game e la gestione del rimborso del gioco dipende dalla piattaforma dove lo si ha acquistato. In breve, non verrete rimborsati solo perché il gioco ha terminato lo sviluppo.

Diteci, stavate giocando a New World? Vi dispiace che l'opera non verrà più ampliata?

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'MMO New World di Amazon non sarà più supportato, ma i server non vengono spenti per ora