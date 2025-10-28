L'MMO New World di Amazon non sarà più supportato, ma i server non vengono spenti per ora

La certezza è che la Stagione 10 e l'aggiornamento Nighthaven saranno gli ultimi contenuti del videogioco MMO. Perlomeno, Rise of the Angry Earth è ora gratuito per tutti i giocatori e New World: Aeternum continuerà a essere scaricabile per i membri di PS Plus Extra e Premium.

New World non sarà più supportato. Il team di Amazon ha annunciato che lo sviluppo del gioco è terminato , chiaramente una decisione presa nel mezzo dei licenziamenti di massa del gigante dell'e-commerce, che secondo i report sta riducendo sensibilmente gli investimenti lato gaming.

I dettagli sull'addio di New World

Viene spiegato che New World continuerà a essere giocabile nei prossimi mesi e nel corso del 2026: i server rimarranno attivi, per il momento, ma non è dato sapere per quanto tempo. Il team promette però che darà informazioni con almeno sei mesi di anticipo in caso ci siano dei cambiamenti legati alla possibilità dei giocatori di accedere all'MMO.

Si conferma anche che il gioco potrà essere scaricato ancora se lo abbiamo acquistato: chi non lo possiede, potrà ancora compralo. Inoltre, si continuerà a poter comprare e usare le valute in-game. Viene anche spiegato che sebbene non ci saranno nuovi aggiornamenti di contenuti, i boss mondiali, bonus settimanali e alcuni eventi stagionali continueranno a esserci e comunque arriveranno update per correggere bug e sistemare i server.

Viene anche precisato che non c'è la possibilità di ottenere dei rimborsi per le valute in-game e la gestione del rimborso del gioco dipende dalla piattaforma dove lo si ha acquistato. In breve, non verrete rimborsati solo perché il gioco ha terminato lo sviluppo.

Diteci, stavate giocando a New World? Vi dispiace che l'opera non verrà più ampliata?