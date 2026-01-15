L'isola di Animal Crossing per soli adulti viene chiusa da Nintendo, ma l'autore ringrazia

L'isola "per soli adulti" di Animal Crossing: New Horizons è stata infine chiusa da Nintendo, ma nonostante tutto l'autore di questa particolare iniziativa ha voluto ringraziare la compagnia per aver chiuso un occhio per cinque anni e non essere intervenuta prima.

Com'è noto, Nintendo è decisamente rigida per quanto riguarda l'uso delle proprietà intellettuali e la creazione di contenuti da parte degli utenti, nel caso in cui non si rispettino le linee guida stabilite, dunque un'idea del genere sembrava a rischio fin da subito, nonostante effettivamente non vada a ledere particolarmente il gioco.

L'Adult Island era stata creata poco tempo dopo il lancio di Animal Crossing: New Horizons ed era attiva praticamente dal 2020, consentendo a tantissimi utenti di visitarla in questi cinque anni di attività, che sono però ora giunti al termine.