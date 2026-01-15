L'isola di Animal Crossing per soli adulti viene chiusa da Nintendo, ma l'autore ringrazia

L'isola "per soli adulti" di Animal Crossing: New Horizons è stata infine chiusa da Nintendo, ma nonostante tutto l'autore di questa particolare iniziativa ha voluto ringraziare la compagnia per aver chiuso un occhio per cinque anni e non essere intervenuta prima.
Com'è noto, Nintendo è decisamente rigida per quanto riguarda l'uso delle proprietà intellettuali e la creazione di contenuti da parte degli utenti, nel caso in cui non si rispettino le linee guida stabilite, dunque un'idea del genere sembrava a rischio fin da subito, nonostante effettivamente non vada a ledere particolarmente il gioco.
L'Adult Island era stata creata poco tempo dopo il lancio di Animal Crossing: New Horizons ed era attiva praticamente dal 2020, consentendo a tantissimi utenti di visitarla in questi cinque anni di attività, che sono però ora giunti al termine.
Un ringraziamento per i cinque anni di attività
Poco prima del lancio dell'Update 3.0 e dell'upgrade alla versione Nintendo Switch 2 di Animal Crossing: New Horizons, Nintendo ha cancellato il codice sogno corrispondente all'isola per soli adulti, impedendo così l'accesso e di fatto cancellando questa particolare attrazione.
All'interno di questa non si trovavano elementi particolarmente scabrosi, a dire il vero, ma certo il tono generale poteva essere poco in linea con quello tipico della serie.
Si trattava di un contenuto particolarmente ben costruito e curato dall'autore "churip_ccc", con un love hotel circondato da statue ispirate al David di Michelangelo, con delle palme al neon a fungere da brillanti censure per le parti intime.
C'era inoltre un pachinko e suite dell'amore con arredamenti lussuriosi ma con un tono indubbiamente ironico, cosa che probabilmente ha consentito di mantenerla aperta così a lungo.
"A Nintendo, porgo le mie più sincere scuse", ha scritto churip_ccc. "O meglio, grazie per aver chiuso un occhio per più di cinque anni. A tutti coloro che hanno visitato l'isola e a tutti gli streamer che l'hanno mostrata nei loro video, grazie mille".