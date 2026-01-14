L'aggiornamento 3.0 di Animal Crossing: New Horizons è scaricabile in anticipo

Sorpresa! L'aggiornamento 3.0 per Nintendo Switch di Animal Crossing: New Horizons è stato pubblicato in anticipo, secondo le segnalazioni di varie testate giornalistiche internazionali e dei giocatori online.
L'update sarebbe dovuto arrivare domani, 15 gennaio 2026, ma pare che sia già possibile fare il download. Attenzione però, l'upgrade a pagamento alla versione Nintendo Switch 2 non è ancora accessibile e si dovrà attendere fino all'orario di sblocco precedentemente definito per avervi accesso. Forse Nintendo ha deciso di spezzare le due cose per non stressare troppo i server?
I contenuti dell'aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons
In ogni caso, ricordiamo che alcune delle novità sono gratuite per tutti, mentre altre sono disponibili solo per chi compra l'aggiornamento alla versione Nintendo Switch 2.
Chi non ha la nuova console si dovrà accontentare (si fa per dire) di un nuovo hotel sull'acqua gestito dai Kappa, dove ottenere dei biglietti da usare per acquistare nuovi oggetti decorativi. Inoltre, ci sarà un notevole aumento dello spazio massimo per gli oggetti, così come nuove opzioni per la gestione delle decorazioni e anche un nuovo mondo dei sogni dove avere spazio aggiuntivo.
Su Nintendo Switch 2, con l'upgrade a pagamento, si otterrà un aumento della risoluzione, il supporto alle funzioni mouse, al microfono e un ampliamento del numero di giocatori online in una sola sessione. Per tutti i dettagli potete leggere la nostra notizia indicata sopra.
Infine, vi lasciamo al nostro recente approfondimento nel quale vi raccontiamo di quella volta che Animal Crossing è diventato un anime che il mondo non ha mai visto.