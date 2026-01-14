L'aggiornamento 3.0 di Animal Crossing: New Horizons è scaricabile in anticipo

Sorpresa! L'aggiornamento 3.0 per Nintendo Switch di Animal Crossing: New Horizons è stato pubblicato in anticipo, secondo le segnalazioni di varie testate giornalistiche internazionali e dei giocatori online.

L'update sarebbe dovuto arrivare domani, 15 gennaio 2026, ma pare che sia già possibile fare il download. Attenzione però, l'upgrade a pagamento alla versione Nintendo Switch 2 non è ancora accessibile e si dovrà attendere fino all'orario di sblocco precedentemente definito per avervi accesso. Forse Nintendo ha deciso di spezzare le due cose per non stressare troppo i server?