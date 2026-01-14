Split Fiction e It Takes Two sono incredibili? Il prossimo sarà migliore, dice il creative director

Certo, dopo così tanti titoli di alto livello viene da chiedersi cos'altro possa inventarsi la compagnia, ma Fares è prontissimo a dichiarare che il nuovo videogioco sarà migliore .

It Takes Two è un ottimo gioco, così come Split Fiction e A Way Out . Hazelight Studios, con il suo fondatore e creative director Josef Fares alla guida, è certamente un grande team e in molti non vedono l'ora di vedere cos'altro hanno in serbo per noi.

Cosa ha detto Fares sul modo in cui crea i giochi

Parlando con The Game Business, Fares ha affermato: "Non ho nemmeno idea di cosa significhi 'pressione'. Mi sento molto sicuro di tutto quello che stiamo realizzando. Posso facilmente dire che il nostro prossimo gioco sarà migliore di Split Fiction. Siamo sul giusto percorso. Hazelight è uno studio molto rispettato al quale le persone guardano con ammirazione e da cui vengono ispirate."

Spiega che Hazelight Studios non è spaventato all'idea di correre rischi, indipendentemente dai limiti imposti dal budget. Ovviamente la compagnia tiene sempre in considerazione la realtà dei fatti (bisogna pagare le persone, raggiungere certi traguardi di sviluppo, non sprecare tempo...) ma questo non limita la creatività perché la mentalità dello studio è di non auto imporsi limitazioni.

Segnaliamo infine che It Takes Two continua a vendere nonstop: Fares aggiorna i dati e dice che è "follia".