It Takes Two continua a vendere nonstop: Fares aggiorna i dati e dice che è "follia"

Nel marzo 2025, Split Fiction è stato pubblicato da EA e Hazelight Studios, con grande apprezzamento da parte di critica e pubblico. I giocatori però paiono ancora molto interessati anche al precedente videogioco del team di Josef Fares: It Takes Two.

Parlando con The Game Business, Fares ha infatti svelato che l'opera ha piazzato quasi 27 milioni di copie, una cifra davvero incredibile e di circa quattro milioni superiore al dato di inizio 2025.