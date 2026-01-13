It Takes Two continua a vendere nonstop: Fares aggiorna i dati e dice che è "follia"

Nel marzo 2025, Split Fiction è stato pubblicato da EA e Hazelight Studios, con grande apprezzamento da parte di critica e pubblico. I giocatori però paiono ancora molto interessati anche al precedente videogioco del team di Josef Fares: It Takes Two.
Parlando con The Game Business, Fares ha infatti svelato che l'opera ha piazzato quasi 27 milioni di copie, una cifra davvero incredibile e di circa quattro milioni superiore al dato di inizio 2025.
I commenti di Fares e Dring sui risultati di It Takes Two
Nelle prime fasi del video di The Game Business, che trovate qui sotto, Christopher Dring dichiara: "Inizierò parlando di It Takes Two perché appare ancora nelle classifiche di vendita, cosa per me incredibile".
Fares ha quindi replicato: "Sai cosa? La penso esattamente allo stesso modo. È davvero incredibile. Penso che ad oggi siamo quasi arrivati a 27 milioni di unità vendute, il che è davvero folle. Non me ne capacito. Se mi avessi detto che il gioco avrebbe venduto questo numero di copie, non ti avrei creduto. È folle."
Dring aggiunge anche un importante dettaglio: It Takes Two, alcune settimane fa, era in Top 10 tra i più venduti della settimana in Europa. Non si tratta quindi di poche vendite, ma di cifre significative ad anni di distanza.
Scherzosamente, Dring chiede anche a Fares se per caso non è annoiato dal fatto che It Takes Two continua a vendere e se non preferirebbe spingere tutti a provare Split Fiction. Pur non indicando numeri, Fares ha però confermato che anche Split Fiction sta vendendo bene, ma ammette che It Takes Two ha intrigato i giocatori in un modo diverso. Aggiunge poi che A Way Out ha piazzato 12 milioni di copie.
Sottolinea poi una grande verità: all'inizio l'idea di giochi puramente cooperativi non ispirava fiducia negli editori, ma ora le opere di Hazelight Studios vendono più di alcuni giochi AAA.
Fares, nella stessa intervista, ha poi difeso i giochi AAA, dicendo che non bisogna abbandonarli in favore dei AA.