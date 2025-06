Out of Words è un nuovo coop platform per i fan di It Takes Two

È previsto su Epic Games Store (non pare arriverà su Steam, almeno inizialmente) oltre che su PS5 e Xbox Series X | S. Il periodo di uscita è fissato per il 2026 .

Durante il Summer Game Fest 2025 è stato mostrato Out of Words . Si tratta di un gioco cooperativo che ha l'aspetto di un film in stop motion fatto con il pongo e con animazioni realizzate a mano. SI tratta di un gioco di piattaforme e puzzle a scorrimento laterale.

Il trailer di Out of Words

La descrizione ufficiale recita: "Ritrovate le voci perdute in un'avventura platform in cooperativa. Insieme a un amico, tramite il cross-platform online o il couch co-op, esplorate il selvaggio e colorato regno di Vokabulantis nei panni di Kurt e Karla, in una storia che racconta la prima volta che si sono tenuti per mano - dove tutto ciò che vedete è stato creato a mano."

"Risolvere enigmi che sfidano la fisica in antiche catacombe e compiere audaci acrobazie tra i grattacieli d'argilla di Nounberg, Out of Words è un viaggio per due, e questa avventura richiederà cooperazione, comunicazione e tempismo perfetto tra voi e il vostro co-giocatore."