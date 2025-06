End of Abyss è il nuovo, oscuro action adventure prodotto da Epic

Section 9 Entertainment ed Epic Games hanno annunciato End of Abyss, un oscuro action adventure ambientato in un complesso sotterraneo dimenticato, che avremo il compito di esplorare al comando di una donna coraggiosa e determinata.

In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, End of Abyss miscela una struttura metroidvania e l'horror fantascientifico per catapultarci in un viaggio disperato attraverso i resti devastati di una struttura che sembra ormai aver perso ogni parvenza di umanità.

Così, avvolti da un'atmosfera opprimente, dovremo esplorare i corridoi del complesso e affrontare le mostruose creature che vi abitano, muovendoci fra rottami e segreti mentre combattiamo per la sopravvivenza.

Nonostante le insidie e i pericoli, la fuga non è un'opzione in End of Abyss: dovremo continuare ad avanzare e adattarci alle situazioni man mano c he si concretizzeranno.