Il nuovo gioco del team di Split Fiction e It Takes Two chiederà tre giocatori invece di due?

Tutti i giochi di Hazelight Studios e di Josef Fares sono stati dei successi e la promessa è che anche i prossimi faranno bene allo stesso modo. Dopo A Way Out, It Takes Two e Split Fiction, il team è al lavoro ufficialmente su un nuovo gioco. Si tratta di un'ottima notizia, ma non è l'unica.

La foto del prossimo gioco di Hazelight Studios

L'origine di queste speculazioni è una fotografia che Fares ha condiviso tramite i social media. Come potete vedere qui sotto, il director ha scritto: "Il prossimo è in produzione." L'account di Hazelight Studios ha invece dichiarato: "Siamo di nuovo al lavoro, producendo qualcosa di davvero delizioso. Ora anche con una Tecnologia di Posizionamento Braccia Strategico."

Il riferimento finale è alla posizione del braccio di Fares nella foto che, volutamente, nasconde il volto dei tre attori di motion capture presenti sullo sfondo. Il fatto che siano censurati non è strano, ma il fatto che siano tre è considerato curioso dai giocatori.

Il pensiero medio è quindi che per cambiare le carte in tavola col prossimo gioco, Fares voglia realizzare un'opera cooperativa che necessita di tre utenti invece che due. Non è ovviamente impossibile, ma ammettiamo che vediamo vari problemi in tutto questo.

Inutile però speculare troppo in questo momento. Infine, sappiate che se pensate che Split Fiction e It Takes Two siano incredibili, il prossimo sarà migliore per il creative director.