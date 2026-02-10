5

Il nuovo gioco del team di Split Fiction e It Takes Two chiederà tre giocatori invece di due?

In una nuova fotografia condivisa dal creative director di Split Fiction e It Takes Two, viene confermato che il nuovo gioco è in sviluppo. Sembra però anche suggerire che sarà una cooperativa a tre giocatori.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/02/2026
Le protagoniste di Split Fiction con i loro draghi
It Takes Two
It Takes Two
Tutti i giochi di Hazelight Studios e di Josef Fares sono stati dei successi e la promessa è che anche i prossimi faranno bene allo stesso modo. Dopo A Way Out, It Takes Two e Split Fiction, il team è al lavoro ufficialmente su un nuovo gioco. Si tratta di un'ottima notizia, ma non è l'unica.

Secondo i fan, la prossima opera di Fares potrebbe fare un passo in avanti e spostarsi da una classica cooperativa a due giocatori a una struttura a tre giocatori.

La foto del prossimo gioco di Hazelight Studios

L'origine di queste speculazioni è una fotografia che Fares ha condiviso tramite i social media. Come potete vedere qui sotto, il director ha scritto: "Il prossimo è in produzione." L'account di Hazelight Studios ha invece dichiarato: "Siamo di nuovo al lavoro, producendo qualcosa di davvero delizioso. Ora anche con una Tecnologia di Posizionamento Braccia Strategico."

Il riferimento finale è alla posizione del braccio di Fares nella foto che, volutamente, nasconde il volto dei tre attori di motion capture presenti sullo sfondo. Il fatto che siano censurati non è strano, ma il fatto che siano tre è considerato curioso dai giocatori.

La prima sceneggiatura del film di Split Fiction è pronta: Sydney Sweeney adora il progetto La prima sceneggiatura del film di Split Fiction è pronta: Sydney Sweeney adora il progetto

Il pensiero medio è quindi che per cambiare le carte in tavola col prossimo gioco, Fares voglia realizzare un'opera cooperativa che necessita di tre utenti invece che due. Non è ovviamente impossibile, ma ammettiamo che vediamo vari problemi in tutto questo.

Inutile però speculare troppo in questo momento. Infine, sappiate che se pensate che Split Fiction e It Takes Two siano incredibili, il prossimo sarà migliore per il creative director.

