Directive 8020: A Dark Pictures Game ha una data di uscita, annunciata in trailer

La data è stata annunciata con un trailer , che accompagna anche l'apertura delle prenotazioni per i gioco in questione, con possibile upgrade alla Digital Deluxe Edition e altri bonus collegati all'iniziativa.

Supermassive Games ha annunciato infine la data d'uscita di Directive 8020: A Dark Pictures Game , il suo nuovo gioco horror all'interno dell'ampia serie antologica avviata ormai da tempo: sarà disponibile dal 12 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il nuovo trailer

Anche in questo caso si tratta essenzialmente di un'avventura a trazione narrativa con un impianto cinematografico fortemente incentrato sulle scelte da pare del giocatore, che deve poi affrontare le conseguenze di queste.

La storia racconta di una Terra morente e di una umanità che deve trovare una nuova casa nello spazio, forse riscontrabile in Tau Ceti, a dodici anni luce di distanza.

La speranza di un pianeta ospitale sembra però svanire quando la nave Cassiopea, inviata in avanscoperta per iniziare la colonizzazione di Tau Ceti f, si schianta sulla superficie e l'equipaggio entra in contatto con una sconosciuta forma aliena aggressiva.

Da qui parte un'avventura che richiama alcuni classici dell'horror: al di là dell'alieno ostile, questo è anche in grado di assumere le sembianze delle proprie prede, cosa che introduce un elemento ulteriore di angoscia e paranoia nei sopravvissuti, sullo stile de La Cosa.

Directive 8020: A Dark Pictures Game sarà dunque disponibile dal 12 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Dopo aver visto un video di gameplay alla Gamescom, è emerso che il gioco supporta DLSS 4 con Path Tracing e Multi Frame Generation.