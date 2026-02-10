Mewgenics ha debuttato primo su Steam, tanti i giocatori contemporanei

L'attesa per il lancio di Mewgenics , il nuovo gioco di Edmund McMillen e Tyler Glaiel, era evidentemente spasmodica, visto che ha debuttato in prima posizione nella top 10 globale di Steam , che come saprete viene stilata in base ai ricavi. Inoltre, nel giro di circa un'ora ha raccolto un gran numero di giocatori contemporanei, con il dato che è attualmente ancora in crescita.

Primo e affollato

Mewgenics si è posizionato sopra a tutti, compresi i free-to-play Counter-Strike 2 e PUBG: Battlegrounds. Si trova sopra anche a Black Myth: Wukong, che ha tornato ai piani alti di Steam grazie a uno sconto del 25%.

La top 10 attuale di Steam

Parlando di giocatori contemporanei, al momento di scrivere questa notizia il picco massimo è stato di 29.509. Chiaramente si tratta di un dato provvisorio, visto che come sottolineato è in un momento di forte crescita. Inoltre è disponibile davvero da pochissimo, quindi non è il caso di trarre conclusioni di sorta.

Possiamo dire che è partito bene, questo sì, ma vedremo con il passare delle ore e dei giorni se manterrà lo stesso ritmo di crescita.

Anche parlando di reazione del pubblico, siamo davvero agli inizi. Per adesso ci sono poche recensioni, circa una ventina, il 92% delle quali positive.

Insomma, l'unica certezza in questo momento è che dopo anni e anni di attesa, finalmente possiamo giocare a questo strano roguelike a base di gatti.