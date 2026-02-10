7

Mewgenics ha debuttato primo su Steam, tanti i giocatori contemporanei

Mewgenics è stato appena lanciato su Steam, dove ha debuttato primo in classifica, raccogliendo un gran numero di giocatori.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/02/2026
Uno dei mostri di Mewgenics
Mewgenics
Mewgenics
L'attesa per il lancio di Mewgenics, il nuovo gioco di Edmund McMillen e Tyler Glaiel, era evidentemente spasmodica, visto che ha debuttato in prima posizione nella top 10 globale di Steam, che come saprete viene stilata in base ai ricavi. Inoltre, nel giro di circa un'ora ha raccolto un gran numero di giocatori contemporanei, con il dato che è attualmente ancora in crescita.

Primo e affollato

Mewgenics si è posizionato sopra a tutti, compresi i free-to-play Counter-Strike 2 e PUBG: Battlegrounds. Si trova sopra anche a Black Myth: Wukong, che ha tornato ai piani alti di Steam grazie a uno sconto del 25%.

La top 10 attuale di Steam
La top 10 attuale di Steam

Parlando di giocatori contemporanei, al momento di scrivere questa notizia il picco massimo è stato di 29.509. Chiaramente si tratta di un dato provvisorio, visto che come sottolineato è in un momento di forte crescita. Inoltre è disponibile davvero da pochissimo, quindi non è il caso di trarre conclusioni di sorta.

Mewgenics la recensione del roguelike definitivo Mewgenics la recensione del roguelike definitivo

Possiamo dire che è partito bene, questo sì, ma vedremo con il passare delle ore e dei giorni se manterrà lo stesso ritmo di crescita.

Anche parlando di reazione del pubblico, siamo davvero agli inizi. Per adesso ci sono poche recensioni, circa una ventina, il 92% delle quali positive.

Insomma, l'unica certezza in questo momento è che dopo anni e anni di attesa, finalmente possiamo giocare a questo strano roguelike a base di gatti.

