Spotify registra un incredibile record: sono 751 milioni gli utenti attivi mensili sulla piattaforma

Si tratta anche del miglior trimestre di sempre per acquisizione di nuovi utenti netti , un segnale chiaro della forza del brand e della sua capacità di attrarre pubblico in tutto il mondo. All'interno di questo bacino, continua a crescere in modo significativo anche la componente a pagamento. Gli abbonati Premium hanno raggiunto quota 290 milioni , con un incremento del 10% rispetto all'anno precedente .

Spotify ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con risultati da record, consolidando ulteriormente la sua posizione di leadership nel mercato globale dello streaming musicale. La piattaforma ha infatti raggiunto 751 milioni di utenti attivi mensili , il numero più alto mai registrato nella sua storia, segnando una crescita dell'11% su base annua .

Il quarto trimestre del 2025 è stato particolarmente positivo anche sul fronte della crescita trimestrale. Spotify ha aggiunto 38 milioni di nuovi utenti attivi mensili in soli tre mesi , superando le proprie previsioni interne.

Parallelamente, la base gratuita supportata dalla pubblicità resta dominante in termini numerici. Gli utenti non paganti sono 476 milioni , in crescita del 12% su base annua. Questo segmento continua a rappresentare un pilastro fondamentale della strategia di Spotify, sia come canale di acquisizione per nuovi utenti sia come fonte di ricavi pubblicitari in costante espansione.

Da dove arrivano la maggior parte degli utenti mensili di Spotify? Quanto ci ricava l'azienda?

La crescita è stata registrata in tutte le regioni del mondo, con contributi particolarmente forti provenienti dall'Europa, dall'America Latina e dai mercati extra-occidentali. Anche i risultati finanziari riflettono questo andamento positivo. I ricavi trimestrali hanno raggiunto i 4,5 miliardi di euro, con un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il margine lordo è salito al 33,1%, mentre l'utile operativo ha toccato i 701 milioni di euro, evidenziando un miglioramento significativo della redditività. Nel complesso, questi numeri mostrano una Spotify sempre più solida, capace di crescere sia in termini di utenti sia di risultati economici.