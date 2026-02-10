0

I primi giochi di PS Plus Extra di febbraio sono stati scoperti e uno è una grande esclusiva Sony

Il noto leaker billbil-kun ha svelato al mondo alcuni dei giochi in arrivo su PS Plus Extra a febbraio: uno di questi è una delle più importanti esclusive first party di PlayStation 5.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/02/2026
Il logo di PS Plus

Mancano ancora alcuni giorni all'annuncio ufficiale dei giochi che saranno inclusi all'interno di PS Plus Extra - il servizio in abbonamento di Sony per PS4 e PS5 - ma il noto leaker billbil-kun, tramite le pagine di Dealabs, ha svelato alcuni dei giochi che saranno introdotti.

Come sempre, precisiamo subito che per ora tutto questo va considerato un leak e nulla più. Ciò detto, billbil-kun da anni condivide informazioni corrette sui giochi in arrivo sul servizio e non solo. Sebbene non ufficiale, quanto da lui riportato è molto credibile.

I giochi di PS Plus Extra di febbraio svelati dal leak

billbil-kun ha svelato che tra i giochi in arrivo sul catalogo di PS4 e PS5 saranno inclusi:

  • Marvel's Spider-Man 2 (PS5)
  • Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5)
  • Neva (PS5 | PS4)

Ovviamente questa non è la lista completa dei giochi che saranno aggiunti a PS Plus Extra (e di conseguenza disponibili anche per gli abbonati del livello superiore, Premium), ma solo una "anteprima" offertaci dal leaker.

Un gioco PS Plus scomparso dal catalogo è ritornato, ma altri sono ancora mancanti Un gioco PS Plus scomparso dal catalogo è ritornato, ma altri sono ancora mancanti

Sebbene sia Neva che Test Drive Unlimited Solar Crown siano interessanti, per molti appassionati il grande nome del mese sarà Marvel's Spider-Man 2, il gioco d'azione a mappa aperta di Insomniac Games, che ci mette nei panni di entrambi gli uomini-ragno, ovvero Peter Parker e Miles Morales, contro un classico assortimento di nemici, compreso Venom.

Diteci, cosa ne pensate di queste potenziali aggiunte?

#PlayStation Plus
