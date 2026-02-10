I primi giochi di PS Plus Extra di febbraio sono stati scoperti e uno è una grande esclusiva Sony

Come sempre, precisiamo subito che per ora tutto questo va considerato un leak e nulla più. Ciò detto, billbil-kun da anni condivide informazioni corrette sui giochi in arrivo sul servizio e non solo. Sebbene non ufficiale, quanto da lui riportato è molto credibile.

Mancano ancora alcuni giorni all'annuncio ufficiale dei giochi che saranno inclusi all'interno di PS Plus Extra - il servizio in abbonamento di Sony per PS4 e PS5 - ma il noto leaker billbil-kun , tramite le pagine di Dealabs, ha svelato alcuni dei giochi che saranno introdotti.

I giochi di PS Plus Extra di febbraio svelati dal leak

billbil-kun ha svelato che tra i giochi in arrivo sul catalogo di PS4 e PS5 saranno inclusi:

Marvel's Spider-Man 2 (PS5)

Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5)

Neva (PS5 | PS4)

Ovviamente questa non è la lista completa dei giochi che saranno aggiunti a PS Plus Extra (e di conseguenza disponibili anche per gli abbonati del livello superiore, Premium), ma solo una "anteprima" offertaci dal leaker.

Sebbene sia Neva che Test Drive Unlimited Solar Crown siano interessanti, per molti appassionati il grande nome del mese sarà Marvel's Spider-Man 2, il gioco d'azione a mappa aperta di Insomniac Games, che ci mette nei panni di entrambi gli uomini-ragno, ovvero Peter Parker e Miles Morales, contro un classico assortimento di nemici, compreso Venom.

Diteci, cosa ne pensate di queste potenziali aggiunte?