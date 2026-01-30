La prima sceneggiatura del film di Split Fiction è pronta: Sydney Sweeney adora il progetto

A occuparsene sono Rhett Reese e Paul Wernick, sceneggiatori di Deadpool .

Cosa sappiamo del film di Split Fiction

Parlando con Moviezine, il capo di Hazelight - Josef Fares - ha affermato di aver visto la prima versione completa della sceneggiatura del film di Split Fiction. Come suo solito, Fares ha commentato in modo scherzoso la cosa, dicendo che non avrebbe creduto che la sceneggiatura sarebbe stata pronta fino a quando non l'avrebbe vista, poiché ad Hollywood tutti parlano molto ma fanno poco.

Josef Fares è il creative director di A Way Out, It Takes Two e Split Fiction prezzo Hazelight

Fares aggiunge che ha chiacchierato con Sydney Sweeney (Euphoria, Madame Web) che reciterà nel film: a suo dire, l'attrice è contentissima di far parte del progetto. Ciò detto, non è ancora possibile sapere esattamente quando le riprese del film avverranno.

Sweeney ha un calendario pieno (ha in programma un film drammatico romantico chiamato Scandalous di Colman Domingo e un'adattamento di Gundam), quindi è possibile che si dovrà attendere un bel po'.

Ricordiamo infine che Split Fiction non sarà l'unica opera di Hazelight a ricevere un adattamento cinematografico. Si era infatti parlato nel 2022 di una versione per il piccolo e per il grande schermo di It Takes Two, ma non ci sono informazioni a riguardo. Persino Fares ha affermato lo scorso anno di non avere idea di cosa stia accadendo al film di It Takes Two.