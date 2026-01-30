1

Google Maps diventa ancora più intelligente: Gemini ora ti guida anche se sei a piedi o in bicicletta

Gemini è ora integrato anche nella navigazione a piedi e in bicicletta su Google Maps. L'assistente fornisce informazioni vocali, suggerimenti sui luoghi e supporto pratico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   30/01/2026
Google Maps

Google continua a espandere l'integrazione di Gemini, il suo assistente basato sull'intelligenza artificiale, all'interno di Google Maps. Dopo il debutto nella navigazione automobilistica, la funzione è ora disponibile anche durante gli spostamenti a piedi e in bicicletta, rendendo l'esperienza di viaggio ancora più interattiva e informativa.

Durante una passeggiata, Gemini può rispondere a domande vocali e fornire informazioni utili sull'area attraversata. È possibile, ad esempio, chiedere dettagli sul quartiere, scoprire curiosità sui luoghi vicini o ricevere suggerimenti su ristoranti, bar e punti di interesse lungo il percorso. Tutte le risposte si basano sui dati aggiornati delle mappe, offrendo indicazioni contestuali e pertinenti in tempo reale.

Ulteriori dettagli della nuova integrazione di Gemini in Maps

Anche la navigazione in bicicletta beneficia delle nuove funzionalità. I ciclisti possono chiedere a Gemini l'orario di arrivo stimato, verificare gli impegni imminenti o persino inviare messaggi senza dover interrompere la pedalata. L'obiettivo è ridurre al minimo le distrazioni e consentire all'utente di mantenere l'attenzione sulla strada, affidandosi alle risposte vocali dell'assistente.

Google Maps introduce una nuova modalità a basso consumo: per ora solo sui Pixel 10 Google Maps introduce una nuova modalità a basso consumo: per ora solo sui Pixel 10

Al momento, questa funzione risulta essere già attiva anche in Italia e in particolar modo per i dispositivi Android. Un esempio pratico del suo utilizzo può essere chiedere a Gemini quanto tempo servirebbe per raggiungere una destinazione a piedi correndo invece di camminare, ricevendo una stima immediata.

La nuova integrazione di Gemini in Maps ancora non è disponibile su iOS

La situazione è diversa su iOS, dove al momento è ancora presente il vecchio Assistente Google, senza la piena integrazione di Gemini annunciata da Google. L'azienda ha comunque confermato che il rilascio sarà graduale e globale, lasciando intendere che le funzionalità arriveranno anche su iPhone nei prossimi aggiornamenti, seppur con tempistiche non ancora precise.

Navigate With Gemini Social V4

Con questa estensione, Google Maps si evolve da semplice strumento di navigazione a vero e proprio compagno di viaggio intelligente, capace di adattarsi ai diversi contesti di mobilità urbana. Che cosa ne pensate? Ritenete che si tratti di feature utili? Fatecelo sapere.

#Tecnologia
