Google Maps diventa ancora più intelligente: Gemini ora ti guida anche se sei a piedi o in bicicletta

Google continua a espandere l'integrazione di Gemini, il suo assistente basato sull'intelligenza artificiale, all'interno di Google Maps. Dopo il debutto nella navigazione automobilistica, la funzione è ora disponibile anche durante gli spostamenti a piedi e in bicicletta, rendendo l'esperienza di viaggio ancora più interattiva e informativa.
Durante una passeggiata, Gemini può rispondere a domande vocali e fornire informazioni utili sull'area attraversata. È possibile, ad esempio, chiedere dettagli sul quartiere, scoprire curiosità sui luoghi vicini o ricevere suggerimenti su ristoranti, bar e punti di interesse lungo il percorso. Tutte le risposte si basano sui dati aggiornati delle mappe, offrendo indicazioni contestuali e pertinenti in tempo reale.
Ulteriori dettagli della nuova integrazione di Gemini in Maps
Anche la navigazione in bicicletta beneficia delle nuove funzionalità. I ciclisti possono chiedere a Gemini l'orario di arrivo stimato, verificare gli impegni imminenti o persino inviare messaggi senza dover interrompere la pedalata. L'obiettivo è ridurre al minimo le distrazioni e consentire all'utente di mantenere l'attenzione sulla strada, affidandosi alle risposte vocali dell'assistente.
Al momento, questa funzione risulta essere già attiva anche in Italia e in particolar modo per i dispositivi Android. Un esempio pratico del suo utilizzo può essere chiedere a Gemini quanto tempo servirebbe per raggiungere una destinazione a piedi correndo invece di camminare, ricevendo una stima immediata.
La nuova integrazione di Gemini in Maps ancora non è disponibile su iOS
La situazione è diversa su iOS, dove al momento è ancora presente il vecchio Assistente Google, senza la piena integrazione di Gemini annunciata da Google. L'azienda ha comunque confermato che il rilascio sarà graduale e globale, lasciando intendere che le funzionalità arriveranno anche su iPhone nei prossimi aggiornamenti, seppur con tempistiche non ancora precise.
Con questa estensione, Google Maps si evolve da semplice strumento di navigazione a vero e proprio compagno di viaggio intelligente, capace di adattarsi ai diversi contesti di mobilità urbana. Che cosa ne pensate? Ritenete che si tratti di feature utili? Fatecelo sapere.