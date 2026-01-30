Google Maps diventa ancora più intelligente: Gemini ora ti guida anche se sei a piedi o in bicicletta

Google continua a espandere l'integrazione di Gemini, il suo assistente basato sull'intelligenza artificiale, all'interno di Google Maps. Dopo il debutto nella navigazione automobilistica, la funzione è ora disponibile anche durante gli spostamenti a piedi e in bicicletta, rendendo l'esperienza di viaggio ancora più interattiva e informativa.

Durante una passeggiata, Gemini può rispondere a domande vocali e fornire informazioni utili sull'area attraversata. È possibile, ad esempio, chiedere dettagli sul quartiere, scoprire curiosità sui luoghi vicini o ricevere suggerimenti su ristoranti, bar e punti di interesse lungo il percorso. Tutte le risposte si basano sui dati aggiornati delle mappe, offrendo indicazioni contestuali e pertinenti in tempo reale.