Google Maps introduce una nuova modalità a basso consumo: per ora solo sui Pixel 10

Google continua a potenziare l'esperienza d'uso dei suoi dispositivi Pixel e dei servizi collegati. Tra le novità più interessanti delle ultime settimane c'è senza dubbio la nuova modalità a basso consumo di Google Maps, introdotta ufficialmente nel Pixel Drop di novembre 2025 e ora in fase di distribuzione sui dispositivi della gamma Pixel 10.
Questa funzione nasce con un obiettivo molto chiaro: ridurre significativamente il consumo energetico durante la navigazione in auto, una delle attività che più pesano sulla batteria dello smartphone, soprattutto quando si utilizzano mappe dettagliate e aggiornamenti in tempo reale.
Cambia anche l'interfaccia di Google Maps sui Pixel 10
La modalità a basso consumo modifica profondamente l'interfaccia della navigazione: lo schermo mostra infatti una mappa semplificata, minimale e ottimizzata per consumare meno energia possibile. Gli elementi visualizzati sono ristretti all'essenziale, come le prossime svolte, rendendo comunque la guida sicura e intuitiva. Inoltre, quando l'utente avvia la navigazione e spegne lo schermo premendo il tasto di accensione, la mappa compare direttamente nella schermata di blocco in una versione "light", riducendo al minimo l'uso di risorse.
La funzione è attiva di default, quindi gli utenti non devono fare nulla per abilitarla. È comunque possibile disattivarla entrando nelle impostazioni di Google Maps, nella sezione dedicata alle Opzioni di guida. Per utilizzarla correttamente basta impostare la destinazione, avviare la navigazione e spegnere lo schermo.
Google Maps e la compatibilità della nuova funzione
Al momento, la compatibilità è limitata ai quattro modelli Pixel 10, e la distribuzione avviene lato server, quindi indipendentemente dagli aggiornamenti dell'app. Non è ancora chiaro se Google estenderà la funzionalità ai modelli precedenti o agli smartphone Android di altri produttori.
Chi vuole assicurarsi di ricevere la novità può comunque aggiornare Google Maps dal Play Store o partecipare al Programma Beta, oppure scaricare manualmente le versioni più recenti da APKMirror.