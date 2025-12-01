Google Maps introduce una nuova modalità a basso consumo: per ora solo sui Pixel 10

Google continua a potenziare l'esperienza d'uso dei suoi dispositivi Pixel e dei servizi collegati. Tra le novità più interessanti delle ultime settimane c'è senza dubbio la nuova modalità a basso consumo di Google Maps , introdotta ufficialmente nel Pixel Drop di novembre 2025 e ora in fase di distribuzione sui dispositivi della gamma Pixel 10.

Cambia anche l'interfaccia di Google Maps sui Pixel 10

La modalità a basso consumo modifica profondamente l'interfaccia della navigazione: lo schermo mostra infatti una mappa semplificata, minimale e ottimizzata per consumare meno energia possibile. Gli elementi visualizzati sono ristretti all'essenziale, come le prossime svolte, rendendo comunque la guida sicura e intuitiva. Inoltre, quando l'utente avvia la navigazione e spegne lo schermo premendo il tasto di accensione, la mappa compare direttamente nella schermata di blocco in una versione "light", riducendo al minimo l'uso di risorse.

La funzione è attiva di default, quindi gli utenti non devono fare nulla per abilitarla. È comunque possibile disattivarla entrando nelle impostazioni di Google Maps, nella sezione dedicata alle Opzioni di guida. Per utilizzarla correttamente basta impostare la destinazione, avviare la navigazione e spegnere lo schermo.