Un vero leak di GTA 6 ha mostrato tre video del gioco, prima che lo sviluppatore li eliminasse

I leak di GTA 6 sono la norma oramai: alcuni sono credibili, altri meno (come quelli realizzati malamente con l'IA) ma certamente non mancano. Questo weekend ne è spuntato un altro in rete ed era un vero leak, causato da uno sviluppatore che ha lavorato a molteplici giochi di Rockstar Games.

La descrizione dei video leak di GTA 6

Il filmato è stato eliminato rapidamente, una volta che la rete si è resa conto che era accessibile, ma ovviamente i fan di GTA 6 hanno iniziato a raccontare cosa era visibile. I filmati, secondo le descrizioni di chi li ha visti, mostravano delle brevi animazioni, all'interno di quella che pareva una mappa di gioco incompleta, probabilmente usata unicamente per fare dei test.

La prima sequenza mostrava un personaggio maschile che inserisce e rimuove una bicicletta da un portabiciclette a noleggio marcata LomBike, che pare una parodia del reale servizio LimeBike usato negli USA. Non è però una novità vera e propria, perché in una immagine pubblicata mesi e mesi fa da Rockstar si era vista la cosa.

Le altre due clip mostrano un personaggio femminile, forse Lucia, mentre esce da un pickup. Non si tratta di nulla di eccezionale o di nuovo, quindi i fan non si ecciteranno troppo. È curioso che per una volta che abbiamo un vero leak, non sia particolarmente entusiasmante.

La verità però è che il lavoro dietro le quinte è spesso poco interessante, ma ogni singola animazione, che presa da sola pare banale, serve a creare un'opera massiccia e di altissima qualità, come pare essere GTA 6. Senza una cura per i dettagli "noiosi", i giochi di Rockstar Games non avrebbero lo stesso impatto che hanno.

Segnaliamo infine che al doppiatore di Geralt non importa nulla di GTA 6, nemmeno se battesse i record di The Witcher 3.