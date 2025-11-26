Dei finti video di GTA 6 creati con l’IA fanno milioni di visualizzazioni: era solo un “esperimento”

Il primo video, pubblicato a inizio settimana e poi rimosso, ha totalizzato 8 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore , nonostante l'avviso della community di X che invitava a non fidarsi di contenuti non provenienti direttamente da Rockstar Games. Secondo quanto riportato da IGN, altre clip simili sono state diffuse dallo stesso account nelle ore successive, e molti utenti sembravano convinti della loro autenticità.

Negli ultimi giorni hanno spopolato online dei falsi video di GTA 6 generati tramite intelligenza artificiale e presentati come leak di gameplay autentici, che rimandavano a un server Discord. I filmati hanno registrato in pochissimo tempo milioni di visualizzazioni . L'autore, noto con l'alias ZapActu su X, ha infine fatto chiarezza, cancellando il materiale incriminato e spiegando che si trattava soltanto di un "esperimento" .

Per l'autore è stato solo un esperimento senza cattive intenzioni

Il server Discord citato nei filmati è stato preso d'assalto da migliaia di utenti, alcuni curiosi di verificare la veridicità dei leak, altri per protestare. La pressione ha costretto ZapActu a cancellare i post e a chiarire la situazione tramite un'intervista con IGN, dove ha dichiarato che non c'erano cattive intenzioni e che l'iniziativa era nata per "osservare le reazioni delle persone e dimostrare quanto sia diventato facile, nel 2025, confondere la linea tra realtà e contenuti generati dall'IA".

ZapActu si è scusato "con chiunque si sia sentito frustrato, deluso o fuorviato da questi post", ribadendo che non vi era alcun fine economico dietro l'esperimento. Attualmente è impegnato a cancellare i contenuti e chiudere gli account.

"Non ho mai avuto l'intenzione di fare del male a nessuno" ha aggiunto. "Volevo semplicemente creare qualcosa di intrigante che potesse unire le persone e stimolare la discussione all'interno della community di GTA 6. Non mi sarei mai aspettato che un singolo video generasse un coinvolgimento e una portata così enormi. In realtà era un grande scherzo, l'ho fatto solo per intrattenere la community. Scusate per le false speranze lol."

Più che dimostrare il confine labile tra contenuti reali e falsi generati dall'IA, l'intera vicenda conferma la grande attesa e fame di novità su GTA 6 da parte dei fan, soprattutto dopo il recente rinvio annunciato da Rockstar Games che ha fatto slittare l'uscita di altri sei mesi.