Il team di Star Wars: Hunters e vari Gears di Microsoft sta per licenziare

Ricordiamo che Splash Damage è un famoso sviluppatore del Regno Unito che ha lavorato come supporto su titoli come Star Wars: Hunters, Gears Tactics , Halo: The Master Chief Collection e vari capitoli di Gears, oltre che su Batman Arkham Origins.

Splash Damage ha annunciato che sta dando il via a un processo di consultazione per il licenziamento di parte dei dipendenti.

Il messaggio completo di Splash Damage

Tramite LinkedIn, Splash Damage ha scritto: "Oggi abbiamo annunciato ai nostri team che stiamo avviando un processo di consultazione a livello aziendale che interesserà tutti i ruoli. È stata una decisione difficile da prendere, ma riteniamo che sia necessaria affinché Splash Damage possa rimanere agile e adattabile in un mercato che si è rivelato molto impegnativo."

"Siamo consapevoli che questo tipo di cambiamento è emotivamente difficile e faremo tutto il possibile per guidare i nostri dipendenti attraverso questo processo con onestà e attenzione. Ci impegniamo a valutare ogni opzione per tenere con noi gli sviluppatori di talento e garantire che le persone coinvolte ricevano un sostegno significativo durante tutto il processo".

Non viene precisato quali siano i motivi che hanno costretto l'azienda ad aprire il processo di consultazione, ma possiamo supporre che gli ultimi progetti del team non abbiano permesso alla compagnia di guadagnare a sufficienza e che la chiusura di Star Wars: Hunters a marzo di quest'anno non sia stata di grande beneficio, per usare un eufemismo. Inoltre, a inizio anno la compagnia aveva già annunciato dei licenziamenti.

Rimanendo in tema, sappiamo che ci sono stati altri 30 licenziamenti dentro Crystal Dynamics, ma lo sviluppo del nuovo Tomb Raider prosegue.