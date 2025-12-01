La maschera elettronica di Spider-Man è in offerta su Amazon al suo minimo storico: la promo scade tra poche ore

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante per tutti i fan dell'Uomo Ragno: la maschera elettronica di Spider-Man viene messa in offerta con uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 119,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare la maschera direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Questa maschera elettronica premium di Spider-Man, ispirata all'iconica tuta Iron Spider vista nel film Spider-Man: Homecoming dei Marvel Studios, rappresenta uno degli articoli più avanzati e spettacolari della linea Marvel Legends dedicata al gioco di ruolo e al collezionismo.
Ulteriori dettagli
Pensata per offrire un'esperienza immersiva e realistica, la maschera è dotata di occhi elettronici espressivi controllabili tramite telecomando, una funzionalità innovativa nel mondo dei prodotti Marvel Legends. Il telecomando consente di selezionare otto diversi movimenti oculari in modalità manuale: gli occhi possono aprirsi, chiudersi, strizzarsi o muoversi in modo indipendente, ricreando perfettamente le espressioni tipiche dell'Uomo Ragno.
A rendere il tutto ancora più autentico è lo strato esterno in silicone, una novità assoluta per una maschera di Spider-Man in questa serie. La texture morbida e dettagliata conferisce un aspetto sorprendentemente fedele al film, mentre la cinghia regolabile contiene lattice naturale per garantire una vestibilità confortevole.