La maschera elettronica di Spider-Man è in offerta su Amazon al suo minimo storico: la promo scade tra poche ore

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta sulla maschera elettronica di Spider-Man il cui prezzo cala fino al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   01/12/2025
Maschera Spider Man

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante per tutti i fan dell'Uomo Ragno: la maschera elettronica di Spider-Man viene messa in offerta con uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 119,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare la maschera direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Questa maschera elettronica premium di Spider-Man, ispirata all'iconica tuta Iron Spider vista nel film Spider-Man: Homecoming dei Marvel Studios, rappresenta uno degli articoli più avanzati e spettacolari della linea Marvel Legends dedicata al gioco di ruolo e al collezionismo.

Ulteriori dettagli

Pensata per offrire un'esperienza immersiva e realistica, la maschera è dotata di occhi elettronici espressivi controllabili tramite telecomando, una funzionalità innovativa nel mondo dei prodotti Marvel Legends. Il telecomando consente di selezionare otto diversi movimenti oculari in modalità manuale: gli occhi possono aprirsi, chiudersi, strizzarsi o muoversi in modo indipendente, ricreando perfettamente le espressioni tipiche dell'Uomo Ragno.

91Npn2Xrkl Ac Sl1500

A rendere il tutto ancora più autentico è lo strato esterno in silicone, una novità assoluta per una maschera di Spider-Man in questa serie. La texture morbida e dettagliata conferisce un aspetto sorprendentemente fedele al film, mentre la cinghia regolabile contiene lattice naturale per garantire una vestibilità confortevole.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
