OpenAI ritira definitivamente GPT 4o e altri modelli: preferenza quasi totale per GPT-5.2

Diversi modelli storici di ChatGPT, tra cui GPT-4o , non saranno più disponibili. A darne l'annuncio è stata proprio OpenAI, dopo aver constatato che ormai pochissimi utenti utilizzano ancora quelle versioni, preferendo nettamente GPT-5.1 e GPT-5.2. Vediamo tutti i dettagli.

GPT-4o va in pensione

Il 13 febbraio 2026, insieme a GPT-5 (Instant e Thinking) verranno ritirati GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini e OpenAI o4-mini. La disponibilità di GPT‑4o era stata ridotta dopo il debutto di GPT‑5, come ricorderete, per poi essere successivamente ripristinata. Il feedback degli utenti si è rivelato cruciale e i modelli successivi sono ora soddisfacenti a 360 gradi, grazie ai diversi miglioramenti e a un supporto più completo per l'ideazione creativa. Proprio a causa di questi cambiamenti positivi, GPT-4o è ormai superfluo e la stragrande maggioranza degli utenti è passata a GPT-5.2 (solo lo 0,1% continua a scegliere GPT-4o).

ChatGPT

OpenAI annuncia, inoltre, di star continuando a migliorare ChatGPT, prestando particolare attenzione alle segnalazioni. Tra le principali novità potremo aspettarci personalità e creatività più ricche, riduzione di rifiuti inutili (ovvero quando ChatGPT si rifiuta di rispondere senza motivo) e risposte meno moralistiche.

Inoltre, come già anticipato in precedenza, l'azienda sta lavorando a una versione di ChatGPT pensata per gli adulti (dai 18 anni in su), offrendo "maggiore libertà e scelta nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza". Per questo motivo, nella maggior parte dei mercati è stata introdotta anche la stima dell'età per gli utenti sotto i 18 anni.