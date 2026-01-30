Il TheQuickshot II è disponibile, per giocare come negli anni '80

Retro Games e Plaion Replay hanno annunciato la disponibilità odierna del TheQuickshot II . Per chi non lo conoscesse si tratta di uno dei joystick più famosi degli anni '80 . In questo caso, ci troviamo di fronte a un rifacimento moderno, che mantiene la forma dell'originale, ma aggiunge dei tasti funzione, nonché la compatibilità con moltissimi apparecchi moderni, PC compresi.

D'epoca moderna

Il produttore assicura che il TheQuickshot II è stato progettato per offrire le stesse sensazioni ricordate dai giocatori, andando però oltre i limiti dell'hardware dell'epoca. Quindi si tratta di un joystick più solido e affidabile, nonché più reattivo dell'originale.

Il TheQuickshot II presenta un design interno interamente basato su microinterruttori, che "garantisce input immediati e affidabili con punti di clic distinti per ogni direzione e pulsante di fuoco. Ciò assicura un controllo preciso in otto direzioni senza zone morte o movimenti imprecisi, anche durante le partite più impegnative in stile arcade."

Sono inoltre presenti otto pulsanti extra, che offrono le funzionalità complete di un normale gamepad. Come tocco di classe è stato aggiunto anche l'autofuoco, una delle caratteristiche più apprezzate dei Quickshot originali. Le ventose stabilizzanti consentono di giocare con sicurezza con una sola mano, mentre l'ergonomia e il cavo di 1,8 m rendono il TheQuickshot II adatto alle più disparate condizioni di gioco.

TheQuickshot II è stato progettato per integrarsi per gli altri apparecchi di Retro Games, in particolare: THEC64, THEA500 e The Spectrum, ma potete usarlo anche con gli emulatori e non si offenderà nessuno. Sarà perfetto anche per giocare con il TheA1200, in uscita il 16 giugno 2026.