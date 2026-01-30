Il TheQuickshot II è disponibile, per giocare come negli anni '80

Retro Games e Plaion Replay hanno annunciato la disponibilità odierna del TheQuickshot II. Per chi non lo conoscesse si tratta di uno dei joystick più famosi degli anni '80. In questo caso, ci troviamo di fronte a un rifacimento moderno, che mantiene la forma dell'originale, ma aggiunge dei tasti funzione, nonché la compatibilità con moltissimi apparecchi moderni, PC compresi.
D'epoca moderna
Il produttore assicura che il TheQuickshot II è stato progettato per offrire le stesse sensazioni ricordate dai giocatori, andando però oltre i limiti dell'hardware dell'epoca. Quindi si tratta di un joystick più solido e affidabile, nonché più reattivo dell'originale.
Il TheQuickshot II presenta un design interno interamente basato su microinterruttori, che "garantisce input immediati e affidabili con punti di clic distinti per ogni direzione e pulsante di fuoco. Ciò assicura un controllo preciso in otto direzioni senza zone morte o movimenti imprecisi, anche durante le partite più impegnative in stile arcade."
Sono inoltre presenti otto pulsanti extra, che offrono le funzionalità complete di un normale gamepad. Come tocco di classe è stato aggiunto anche l'autofuoco, una delle caratteristiche più apprezzate dei Quickshot originali. Le ventose stabilizzanti consentono di giocare con sicurezza con una sola mano, mentre l'ergonomia e il cavo di 1,8 m rendono il TheQuickshot II adatto alle più disparate condizioni di gioco.
TheQuickshot II è stato progettato per integrarsi per gli altri apparecchi di Retro Games, in particolare: THEC64, THEA500 e The Spectrum, ma potete usarlo anche con gli emulatori e non si offenderà nessuno. Sarà perfetto anche per giocare con il TheA1200, in uscita il 16 giugno 2026.