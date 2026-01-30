0

La data di uscita di Snow Bros. Classic Collection su PC, PS5 e Nintendo Switch

Snow Bros. torna con la Snow Bros. Classic Collection, una raccolta per PC, PS5 e Nintendo Switch che include ben tre videogiochi a basso prezzo: vediamo la data di uscita.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/01/2026
I protagonisti di Snow Bros. Classic Collection

L'editore Limited Run Games e lo sviluppatore Headless Chicken hanno annunciato che Snow Bros. Classic Collection sarà pubblicato il 6 febbraio 2026 su PC (Steam), Nintendo Switch e PlayStation 5. Il prezzo sarà 14,99 euro/dollari.

Questa collection includerà tre videogiochi:

  • Snow Bros.
  • Snow Bros.: Nick & Tom
  • Snow Bros. Jr.

Che tipo di gioco è la Snow Bros. Classic Collection

La descrizione ufficiale di Snow Bros. Classic Collection recita: "È sempre più divertente lanciare una palla di neve che essere colpiti da una! Il celebre Snow Bros. di Toaplan è tornato!".

Uno dei livelli di Snow Bros. Classic Collection
Uno dei livelli di Snow Bros. Classic Collection

Parliamo di una serie platform in stile arcade a schermata fissa che ci mette nei panni dei fratelli Nick e Tom e ci permette di viaggiare attraverso "livelli epici nel Regno di Hottoda" con il più classico degli obiettivi: salvare due principesse intrappolate, ognuna in possesso della magia della neve e unica speranza per il regno. La nostra nemesi è il malvagio Re Atchich che ovviamente cerca di conquistare il mondo, ma i nostri eroi entreranno nella sua fortezza e lo fermeranno.

La Earnest Evans Collection è disponibile, per la gioia dei retrogamer La Earnest Evans Collection è disponibile, per la gioia dei retrogamer

In Snow Bros. Classic Collection possiamo sparare neve contro i nemici, raccogliere oggetti per potenziarci, ad esempio aumentando la velocità o la potenza dei colpi, oppure usare poteri speciali per diventare giganti e non solo. In ogni livello è presente un boss.

La descrizione si chiude affermando: "Che li amiate fin dagli anni '90 o che stiate scoprendo ora tutta questa bontà innevata, Snow Bros. vi mostrerà esattamente perché è un gioco senza tempo." Diteci, avete giocato ai titoli originali?

Segnalazione Errore
