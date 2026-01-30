MindsEye: fine della partnership tra il team e IO Interactive?

Sembra che i rapporti tra il team Build a Rocket Boy e IO Interactive siano destinati a concludersi, con quest'ultima che non dovrebbe più essere editore di MindEye, in base a quanto riferito da alcune fonti.
In particolare, il sito Insider-Gaming cita alcune fonti vicine alla questione, sostenendo che il team starebbe per annunciare la rottura della partnership con la compagnia di Hitman, cosa che porterebbe a una riorganizzazione generale del progetto.
L'idea è di spostare la gestione interamente nelle mani di Build a Rocket Boy, ma la decisione avrebbe conseguenze anche per il futuro, considerando che c'erano altri progetti in corso.
Una decisione presa dal team
In base a quanto riferito, per quanto riguarda nello specifico MindsEye, il supporto per il gioco dovrebbe comunque continuare ma sarebbe interamente gestito da Build a Rocket Boy, cosa che secondo gli sviluppatori garantirebbe una maggiore velocità nel processo decisionale e di sviluppo.
Tuttavia, la conclusione della partnership comporterebbe anche altre conseguenze come l'eliminazione della collaborazione tra MindsEye e Hitman che era stata annunciata durante la Summer Game Fest dell'anno scorso, così come eventuali progetti futuri.
Sempre secondo la fonte in questione, la decisione di separarsi proverrebbe esclusivamente da Build a Rocket Boy e non da IO Interactive, ma restiamo comunque in attesa di informazioni ufficiale e più specifiche al riguardo.