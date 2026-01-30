0

MindsEye: fine della partnership tra il team e IO Interactive?

Sembra che Build a Rocket Boy voglia chiudere i rapporti con IO Interactive per il publishing di MindsEye, con conseguenze anche su possibili progetti futuri, per cambiare gestione.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   30/01/2026
Una scena di MindsEye
MindsEye
MindsEye
Articoli News Video Immagini

Sembra che i rapporti tra il team Build a Rocket Boy e IO Interactive siano destinati a concludersi, con quest'ultima che non dovrebbe più essere editore di MindEye, in base a quanto riferito da alcune fonti.

In particolare, il sito Insider-Gaming cita alcune fonti vicine alla questione, sostenendo che il team starebbe per annunciare la rottura della partnership con la compagnia di Hitman, cosa che porterebbe a una riorganizzazione generale del progetto.

L'idea è di spostare la gestione interamente nelle mani di Build a Rocket Boy, ma la decisione avrebbe conseguenze anche per il futuro, considerando che c'erano altri progetti in corso.

Una decisione presa dal team

In base a quanto riferito, per quanto riguarda nello specifico MindsEye, il supporto per il gioco dovrebbe comunque continuare ma sarebbe interamente gestito da Build a Rocket Boy, cosa che secondo gli sviluppatori garantirebbe una maggiore velocità nel processo decisionale e di sviluppo.

Una scena dell'open world di MindsEye
Una scena dell'open world di MindsEye

Tuttavia, la conclusione della partnership comporterebbe anche altre conseguenze come l'eliminazione della collaborazione tra MindsEye e Hitman che era stata annunciata durante la Summer Game Fest dell'anno scorso, così come eventuali progetti futuri.

MindsEye è disponibile in una specie di versione gratuita con il Free Starter Pack MindsEye è disponibile in una specie di versione gratuita con il Free Starter Pack

Sempre secondo la fonte in questione, la decisione di separarsi proverrebbe esclusivamente da Build a Rocket Boy e non da IO Interactive, ma restiamo comunque in attesa di informazioni ufficiale e più specifiche al riguardo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
MindsEye: fine della partnership tra il team e IO Interactive?